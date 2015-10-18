Мюнхен, Германия, 18 октября, 2015, 11:51 — ИА Регнум. В Мюнхене (Германия) представители украинской общины, а также организаций ОУН из ФРГ, Италии, Румынии, Австралии, США и Канады освятили восстановленный памятник Степану Бандере на его могиле. Об этом сегодня, 18 октября, сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник, опубликовав также фотографии с мероприятия.

Andrij Melnyk / Twitter Церемония освящения памятника Бандеры в Мюнхене, 17 октября 2015 года

Напомним, могила Бандеры находится на кладбище Вальдфридхов в Мюнхене.

Степан Бандера являлся лидером Организации украинских националистов (ОУН) и состоял на службе в гитлеровских вооружённых силах. В годы Второй мировой войны бандеровцы активно сотрудничали с нацистами и вели геноцид на оккупированной территории СССР и Польши, стали активными соучастниками холокоста. По подсчетам историков, от рук бандеровцев погибло около 1 млн человек, в том числе до 200 тысяч поляков.

ОУН не прекратила свое существование после окончания Второй мировой войны, а продолжила функционировать под прикрытием спецслужб западных стран. Организация занималась борьбой с коммунизмом в различных странах и участвовала в создании различных антикоммунистических лиг.