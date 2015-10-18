Москва, 18 октября, 2015, 10:39 — ИА Регнум. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию вопроса об Иранской ядерной программе вступает в силу сегодня, 18 октября. Об этом сегодня сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Российской Федерации.

otravleniya.net Ядерная энергия.

Напомним, Исламская республика Иран и «шестерка» международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы вокруг ядерной программы Тегерана.

Переговоры, длившиеся много лет, завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий. Выполнение этого плана снимает с Ирана ранее введение санкции со стороны Совбеза ООН, Европейского Союза и США. 13 октября меджлис Ирана ратифицировал соглашение с «шестеркой».

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Россия и дальше намерена продолжать принципиальную линию по соблюдению всех условий и выполнению требований, содержащихся в СВПД, в полном объеме. «Будем вести активную работу в пользу скорейшего начала следующего этапа — практической реализации плана действий. Исходим из того, что аналогичного подхода будут придерживаться и остальные участники договоренности», — сказано в официальном заявлении МИД РФ по случаю вступления в силу СВПД.

Также на Смоленской площади отметили положительную динамику во взаимоотношениях Исламской республики и Международного агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ), которое происходит в соответствии с дорожной картой по прояснению вопросов по иранской ядерной программе.