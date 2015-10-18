Лондон, 18 октября, 2015, 10:20 — ИА Регнум. Предстоящий ремонт часов в башне Елизаветы, известной как Биг Бен, в Лондоне обойдется британским налогоплательщикам в 29,2 млн фунтов стерлингов и продлится четыре месяца. Об этом сегодня, 18 октября, пишет Guardian.

mota.ru Биг Бен. Лондон, Великобритания.

Комитет финансов палаты общин британского парламента предоставил отчет, согласно которому капитальный ремонт Биг Бена предполагает полную остановку знаменитых часов на четыре месяца. Это будет самая долга остановка часов за всю их 156-летнюю историю.

Сейчас у Биг Бена наблюдается хроническая проблема с подшипниками стрелок и маятника. Помимо этого, ремонт необходим для борьбы с коррозией металла, трещинами в потолке и другими структурными дефектами башни Вестминстерского дворца.

В отчете Палаты общин сказано, что ремонт Биг Бена необходим в самое ближайшее время, так как ещё два-три года без ремонта и механизм часов может вовсе сломаться, а это грозит испортить международный имидж британского парламента.

Напомним, в 2012 году знаменитая часовая башня Биг Бен у здания британского парламента была переименована в Башню Елизаветы в честь 60-летнего юбилея правления нынешней королевы Великобритании Елизаветы II.