Москва, 18 октября, 2015, 10:12 — ИА Регнум. Всю вторую половину октября «блуждающие» небесные тела будут наглядно демонстрировать правильность своего названия, выстраиваясь в различные конфигурации в непосредственной близости друг от друга. Лицезреть три из семи планет Солнечной системы наблюдателю с Земли можно будет на утреннем небе, непосредственно перед восходом Солнца.

Иллюстрация с портала astronet.ru

На этот раз события будут разворачиваться на фоне созвездия Льва. К постоянной обитательнице утреннего неба Венере присоединятся Марс и Юпитер. Утром 18 октября жители Европейской части России могли наблюдать, как видимое расстояние между четвертой и пятой планетами Солнечной системы сократилось на минимальное расстояние и составило около ¼ градуса.

Самым ярким объектом среди планет будет, конечно, Венера. Напомним, названная в честь богини любви планета является третьим по яркости объектом на небе после Солнца и Луны. От своих соседей в созвездии Льва Венера будет отличаться не только яркостью, но и желтоватым оттенком. Уже при небольшом увеличении на Венере можно увидеть аналогичные лунным фазы, которые впервые обнаружил русский ученый Ломоносов.

Вторым немного уступающим по яркости объектом будет Юпитер. На фоне темного неба, четыре крупных спутника самой большой планеты Солнечной системы можно будет увидеть не только в телескоп, но и в бинокль с хорошей оптикой. Каллисто, Европа, Ио и Ганимед — четыре спутника, сопровождающие названный в честь главы римского пантеона газо-жидкий гигант. Маленькой красноватой точкой, по яркости сопоставимой со звездами Большой Медведицы, расположился между Юпитером и Венерой Марс.

В течение следующих недель конфигурация планет будет стремительно меняться. Всего через восемь дней, утром 26 октября, состоится соединение Венеры и Юпитера. Расстояние между ними составит около 1 градуса. А еще через несколько дней рядом окажутся уже Венера и Марс.