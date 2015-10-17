Калуга, 17 октября, 2015, 19:54 — ИА Регнум. Сегодня, 17 октября в Калуге глава региона Анатолий Артамонов принял участие в работе выездного круглого стола оп теме «Современные региональные управленческие практики».

admoblkaluga.ru Управленцам ПФО и УрФО представили калужскую модель привлечения инвесторов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, мероприятие прошло в рамках двухдневного обучающего семинара для органов государственной власти субъектов РФ Приволжского и Уральского федерального округов. Его организатор — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Программой семинара предусмотрено посещение Калужской области и обсуждение с ее руководством опыта работы с инвесторами, а также знакомство с приоритетными направлениями региональной экономической политики и особенностями управления муниципальными образованиями.

В ходе встречи, которая прошла в формате открытого диалога, Анатолий Артамонов рассказал о практике реализации стратегии социально-экономического развития области. Гостей интересовали ключевые задачи региональной власти в экономике и сельском хозяйстве. Речь также шла о подходах к формированию национального рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов РФ, мерах поддержки предприятий традиционной промышленности и реализации проектов государственно-частного партнерства.

Участникам круглого стола была представлена калужская модель привлечения и сопровождения инвесторов, а также промышленно-инвестиционный потенциал области. Секретами успешной работы в этой сфере с коллегами поделились первый заместитель губернатора Алексей Лаптев, представители профильного министерства и региональных институтов развития.

В этот же день гости побывали в Международном аэропорту «Калуга», индустриальных парках «Грабцево», «Ворсино» и ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга».