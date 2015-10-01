Минск, 1 октября, 2015, 09:37 — ИА Регнум. Представления обывателя о методах политической борьбы обычно формируются с помощью кино и телесериалов. Подкуп политиков, вербовка агентов влияния, организация провокаций и массовых беспорядков, политические убийства и похищения, и так далее. Правда, если открыть и почитать что-нибудь из истории Древнего Рима, мы узнаем, что все это было известно и широко применялось уже тогда. А теперь пытаемся включить головной мозг, и подумать: неужели за 2000 лет человечество так и не придумало ничего нового? То есть, самолёты, автомобили, компьютеры и много чего ещё — придумали, а в области управления обществом — ничего?

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Придумали, конечно. Только в кино и по телевизору вам об этом ничего не расскажут. Кое-что можно найти в интернете и в специальных изданиях, но немного. И стиль изложения таков, что среднестатистический гражданин ничего не поймёт. К тому же, такие тексты часто перемешаны с жуткими конспирологическими помоями про Атлантиду, инопланетян и прочих рептилоидов. Где правда, а где деза, — разобраться трудно. Тем не менее, всё это существует. И воздействие на психосферу, и перезапись личности, и управляемый массовый психоз, и много ещё интересного. Как конкретно это работает, и кто конкретно это применяет — никто вам не скажет. И я не скажу, потому что не знаю. Но результаты применения данных методов можно отслеживать по некоторым косвенным признакам.

В Белоруссии применяется метод, который условно можно назвать методом «стоячей волны». «Стоячей волной» в физике называется явление интерференции волн, распространяющихся в противоположных направлениях, при котором перенос энергии ослаблен или отсутствует. Как мы помним из школьного курса физики, интерференция возникает при наложении волн от двух или более когерентных источников колебаний. Чтобы было понятнее, представьте себе сильный шторм на море. Волны разбиваются о берег, ломают скалы. Энергия волн потрясает наблюдателя. А теперь представьте себе, что волны есть, а прибоя — нет. Волны просто поднимаются и опускаются на одном месте. Это и есть «стоячая волна», при которой не происходит перенос энергии. То есть, «стоячая волна» в политике, — это когда политические события как бы есть, но ни к чему они не приводят, поскольку энергию не несут. Зачем это нужно?

Читать подробнее: О, Минск! «Стоячая волна»!!