Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2015, 23:52 — ИА Регнум. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) опубликовало 13 сентября заявление относительно мер по ограничению передвижения между странами, предпринятых Германией.

amplia-mente.com Проволока

По мнению ООН, запретительные меры могут ухудшить положение беженцев. «УВКБ обеспокоено, что сочетание различных, односторонних мер может создать ситуацию, когда большое число беженцев, которые надеются получить в Европе защиту, гарантированную международным правом, окажутся в состоянии правовой неопределенности», — говорится в документе, опубликованном на сайте УВКБ ООН.

Управление указывает, что необходимо выработать единое для ЕС решение проблемы, основанное на создании эффективных центров по приему беженцев при поддержке всех заинтересованных сторон, включая УВКБ. Центры нужны для помощи беженцам, в их обязанности также войдет регистрация и досмотр мигрантов, прибывающих из Греции, Италии и Румынии. Их создание поддержит быстрое внедрение программы по переселению беженцев, предложенной Еврокомиссией.

Что касается механизма распределения беженцев, перемещение мигрантов должно осуществляться «честно».

Ранее министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил о введении на границе с Австрией пограничного контроля из-за проблем с мигрантами. Правительство обсуждает возможность направить к границе военных.

Отметим, что введение процедуры регистрации приезжих противоречит принципам шенгенской зоны, которые предполагают свободное перемещение граждан стран-членов соглашения.