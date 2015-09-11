Калуга, 11 сентября, 2015, 20:21 — ИА Регнум. Сегодня, 11 сентября, в городе Мещовске Калужской области состоялось торжественное открытие краеведческого музея, который с 1 января 2016 года станет филиалом государственного бюджетного учреждения культуры Калужской области «Калужский областной краеведческий музей».

visit-kaluga.ru Краеведческий музей в Калуге

Горожане уже окрестили учреждение культуры «музеем трех цариц». Первая — это Евдокия Лукьяновна Стрешнева, от которой пошел род Романовых на престоле, вторая жена первого царя Романова Михаила Фёдоровича, мать царя Алексея Михайловича и бабушка императора Петра Алексеевича I Великого. Вторая — последняя русская царица на престоле Евдокия Фёдоровна Лопухина, первая жена Петра I, мать цесаревича Алексея Петровича и бабушка императора Петра Алексеевича II. Калужская земля подарила России ещё одну царицу — Наталью Кирилловну Нарышкину, супругу царя Алексея Михайловича и мать Петра Первого.

Из федерального бюджета на создание Мещовского краеведческого музея, посвященного трем первым царицам Дома Романовых, выделено 23 млн. 800 тыс. рублей. Музей располагается в здании бывшего дома братьев Тисовых, которые до революции 1917 года занимались выделкой шкур. После революции в доме проживали несколько мещовских семей. В 50-е годы здание было передано районному отделу народного образования и в нем размещался Дом пионеров. В 80-х годах прошлого столетия в здании располагался Мещовский ДОСААФ. Более 20 лет здание не использовалось.