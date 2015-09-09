Пермь, 9 сентября, 2015, 23:02 — ИА Регнум. Выборы в Пермскую городскую думу в округе № 32 (Свердловский район) всё-таки состоятся. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Tureks.ru Пермь

Отметим, что 7 сентября от участия в довыборах в гордуму Перми по округу № 32 готовы были отказаться выдвиженец КПРФ Сергей Андреянов, самовыдвиженец Антон Толмачев и выдвиженец ЛДПР Илья Невоторов. В этом случае единственным кандидатом оставался бы Александр Смильгевич от «Единой России», а выборы не могли бы состоятся.

Сегодня, 9 сентября, кандидат от КПРФ на допвыборах в гордуму Перми по округу № 32 Сергей Андреянов сообщил, что не планирует снимать свою кандидатуру и продолжит участие в выборах. Об этом он заявил в своем видеообращении к избирателям, размещенном на партийном сайте. Андреянов подчеркнул, что собирается продолжить «борьбу до победного конца». В настоящий момент избирательный штаб кандидата работает, готовя агитационные материалы.

Последовали и заявления его конкурентов. «Я точно остаюсь, — заявил местным СМИ самовыдвиженец Антон Толмачев. И добавил, что уход имел смысл только в одном случае, если бы снялись сразу три кандидата.

Напомним, что в понедельник, 7 сентября, стало известно, что три кандидата собираются сняться с выборов. Однако на заявленную пресс-конференцию явились только Толмачев и Неворотов. При этом 8 сентября кандидат от КПРФ разместил в интернете видеообращение, в котором пояснил, что не планировал уходить с предвыборной гонки.

Отметим, кандидаты хотели поддержать снятого судом с предвыборной гонки самовыдвиженца Дмитрия Федорова. Он был отстранен от дальнейшего участия в выборах по иску кандидата Смильгевича («Единая Россия»), который указал на нарушение авторских прав при подготовке материалов предвыборной кампании Федорова.

Отметим, что аналогичное заявление уже на Александра Смильгевича в суд подала и команда Дмитрия Федорова. Они обвинили кандидата от «Единой России» в том, что он якобы издал 20-страничный цветной журнал с нарушением тех же прав авторов фотографий и текстов. Однако в этом случае суд нарушений не нашел.

Примечательно, что вчера в краевой суд поступили две апелляционные жалобы с требованием восстановить Федорова в статусе кандидата для участия в выборах. Первая от самого самовыдвиженца, другая — от Александра Смильгевича. В предвыборном штабе Смильгевича корреспонденту ИА REGNUM затруднились ответить, чем объясняется изменение их позиции.