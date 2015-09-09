Вологда, 9 сентября, 2015, 18:05 — ИА Регнум. В канун отопительного сезона 94 котельные Вологодской области остаются отключенными от энергоснабжения. Предприятия ЖКХ, в ведении которых находятся котельные, задолжали порядка 50 миллионов рублей за электроэнергию, потребленную еще зимой и весной. Самая сложная ситуация сложилась в Вологодском, Сокольском, Устюженском, Грязовецком и Вашкинском районах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в ОАО «Вологдаэнергосбыт».

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«Ситуацию усугубляет то, что проблема с долгами сохраняется в преддверии отопительного сезона. У коммунальщиков региона было достаточно времени, чтобы начать выплачивать долги поэтапно. Но большинство руководителей предприятий-должников как не пытались решить проблему по погашению задолженности в течение летнего периода, так и не пытаются ее решить накануне отопительного сезона», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь «Вологдаэнергосбыта» Елена Губина.

Однако у региональных властей более позитивное видение ситуации. Коммунальщики отмечают, что все отключенные котельные уже готовы к работе в зимний период, а с долгами предприятия ЖКХ разберутся в ближайшее время.

«Всем главам на местах дали поручение решить вопрос о погашении задолженностей. В случаях, когда это решение невозможно выполнить из-за нехватки денег, к решению вопроса будет подключаться областная власть — например, для того, чтобы вести переговоры с монополистами. Но на сегодняшний день в целом по области мы не видим риска срыва отопительного сезона. Вопросы, связанные с отдельными котельными, у нас на жестком контроле. В первую очередь это котельные, которые отапливают социальные учреждения, — детские сады, школы и так далее. И, если долги не будут погашены до 15 сентября, в отношении них необходимо будет составить графики реального погашения задолженности. С газовиками и электриками это согласовано», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM замгубернатора, курирующий сферу ЖКХ, Виталий Тушинов.

Замгубернатора отметил, что большая часть образовавшейся задолженности — у местных бюджетов, а не у жителей. Поэтому проблему необходимо решать внесением изменений в бюджеты районов области.