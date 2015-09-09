Нальчик, 9 сентября, 2015, 17:53 — ИА Регнум. Спасателям удалось найти двух шведских восходителей, сбившихся с маршрута при спуске с Эльбруса, сообщили ИА REGNUM 9 сентября в оперативной службе Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

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Информация о том, что зарегистрированная группа из двух шведских туристов сбилась с маршрута при спуске с Эльбруса, поступила в экстренную службу сегодня днем. В 13:00 в район предполагаемого местонахождения шведов выдвинулась группа спасателей Эльбрусского ВПСО, которая и обнаружила туристов на высоте 4500 метров.

«Состояние иностранцев удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждаются. В ближайшее время спасгруппа доставит ребят в базовый лагерь в поселке Терскол», — уточнил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа на Эльбрусе сбилась с маршрута группа из трех польских туристов. На второй день поисков спасатели нашли тела двух поляков на высоте 5400 метров. Третьего члена группы обнаружить так и не удалось.