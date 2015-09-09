Челябинск, 9 сентября, 2015, 17:17 — ИА Регнум. В Челябинской области производство молока упало на 4% по сравнению с прошлым годом. По утверждению директора сельскохозяйственного производственного комплекса «Коелгинское» Анатолия Шундеева, отрасль нужно, пока не поздно, спасать, и без поддержки со стороны государственной власти ей не выжить, сообщает 9 сентября корреспондент ИА REGNUM.

falovelykids Бутылки с молоком

«Падение производства молока в регионе продолжается уже не один год. Так, в прошлом году все молочные хозяйства области в день надаивали 465 тонн, а в этом — показатель равен уже 448 тоннам молока. Все последние годы производители молока в регионе не живут, а выживают вопреки всем трудностям. В общем, все разговоры о каком-то улучшении в отрасли, на мой взгляд, сильно приукрашивают реальную ситуацию», — уверен руководитель СПК «Коелгинское».

О тенденциях к ухудшению в молочном производстве сегодня говорят и представители Союза крестьянских фермерских хозяйств Челябинской области. Так, член Совета Союза Александр Гладилов в числе основных проблем, сдерживающих развитие отрасли, называет настоящее засилье перекупщиков, трудности с переработкой и, конечно, реализацией полученного продукта.

«К сожалению, сегодня практически повсеместно уменьшается поголовье мясо-молочного стада. Исключения не составляют также личные подсобные и фермерские хозяйства. Так, у нас в общественном стаде три года назад было 300 коров, а сегодня их уже 80. Тенденция к ухудшению налицо, но фермеры, желающие продолжать работу, есть, и их в области много. Проблема в том, что без реальной поддержки у них нет возможности развиваться. Той же государственной дотации на каждый литр молока, которая есть у южноуральских фермеров, сегодня катастрофически не хватает, а значит, и проблему она не решает. Кроме того, кризис заставил нас повысить расходы на горючее, корма, электричество и технику. Вместе с тем продукция наша если и выросла в цене, то совсем незначительно. И с переработкой молока в личных подсобных и фермерских хозяйствах проблема. Мы сдаем молоко по 12 рублей за литр, перекупщики на завод сдают его уже дороже 20 рублей, а на магазинных прилавках мы видим свое молоко уже и по 45−50 рублей. В связи с этим очень бы хотелось, чтоб на это обратило внимание правительство области и Минсельхоз. На мой взгляд, ситуация должна быть переломлена на законодательном уровне», — подчеркнул Александр Гладилов.

В свою очередь, сами крестьяне и фермеры не намерены сидеть сложа руки. С целью сохранения своих хозяйств и поддержки молочного производства региона они приняли решение объединяться в кооперативы, где могут сами перерабатывать свое молоко и самостоятельно его реализовывать.

Отметим, что, несмотря на все сложности, которые переживают сегодня производители молока, Челябинская область находится не в самой плохой ситуации. Из 85 регионов страны она занимает 26-е место по производству молока. До конца текущего года в Челябинской области планируется произвести 476 тысяч тонн молока.

Напомним, что и губернатор Челябинской области Борис Дубровский не раз подчеркивал, что власти региона делают большую ставку на развитие АПК, а именно на крестьянские и фермерские хозяйства, ведь в них работают, по словам губернатора, «люди с деловой хваткой, активной гражданской позицией». А именно поддержка инициативы является одним из ключевых механизмов реализации Стратегии развития региона.

«В Челябинской области выстроилась четкая система поддержки фермеров, ежегодно на эти цели направляется около 300 млн рублей. И эта практика будет продолжаться. Вместе с тем мы выделяем для себя три ключевых пути дальнейшей работы. Первое: создать на территории муниципальных образований регулярные продуктовые ярмарки с режимом работы не менее двух дней в неделю. Из расчета одна ярмарочная площадка на 30 тысяч жителей. Второе: развивать экономическую инфраструктуру на селе, и прежде всего за счет потребительских кооперативов, которых у нас в области более 30. Наконец, третье направление — возрождение системы прямого снабжения учреждений социальной сферы местной продукцией через областной заказ или областной фонд продовольствия. То есть «накормить» школы, детские сады, больницы натуральными полезными продуктами региональных производителей. Это позволит сэкономить средства областного бюджета и обеспечить реализацию сельхозпродукции. Как бывший производственник я четко понимаю: для развития любого бизнеса очень важно иметь стабильный рынок сбыта», — завил глава региона.