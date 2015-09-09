Лондон, 9 сентября, 2015, 11:29 — ИА Регнум. Компания Jeep впервые вывела на тесты новое поколение Wrangler, которое выйдет в 2017 году.

Greencarreports.com Jeep Wrangler

Фотошпионы засняли внедорожник во время дорожных испытаний. На фотографиях представлен лишь тестовый мул, на котором инженеры марки обкатывают агрегаты будущей модели. На данный момент известно, что автомобиль получит 8-ступенчатую АКП. Трансмиссия была создана Chrysler по лицензии компании ZF, пишет Аutonews.ru.

Облегчить вес машины в Jeep планируют с помощью активного использования алюминия. Под капотом внедорожника вместо 3,6-литровых атмосферных моторов установят малообъемные турбированные агрегаты.