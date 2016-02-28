Липецк, 28 февраля, 2016, 10:19 — ИА Регнум. В Липецке спасатели вызволили котенка из вентиляционной шахты жилого дома. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, жительница верхнего этажа одного из домов на Осеннем проезде пожаловалась в управляющую компанию, что несколько часов слушала кошачье мяуканье.

goodfon.ru Котёнок

Так как сотрудники УК помочь женщине не смогли, она обратилась к спасателям. Приехавшая бригада обнаружила, что котенок свалился с крыши чердака в вентиляцию. Чтобы вызволить животное, спасателям пришлось соорудить лассо — веревочный аркан с петлей на конце, однако и с помощью этого приспособления сразу спасти котенка не удалось.

«Во-первых, в таком узком пространстве трудно попасть в цель, а во-вторых, даже когда они попадали, животное постоянно выбиралось из петли. В конце концов, когда в очередной раз спасателям удалось накинуть петлю, они резким движением достали котенка», — цитирует портал LipetskMedia слова пресс-секретаря городского управления ГО и ЧС Ларисы Хомутинниковой.

Этот случай стал уже вторым за неделю, когда «клиентами» спасателей становились животные. 17 августа в экстренную службу обращались жильцы одной из многоэтажек на проспекте 60 Лет СССР — они слышали, как в подвальном помещении скулит собака. Бездомный пес забрался между двух труб с горячей водой и не смог выбраться самостоятельно. Спасателям пришлось разжимать трубы, чтобы освободить животное.