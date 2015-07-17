Москва, 17 июля, 2015, 16:39 — ИА Регнум. 17 июля, в день годовщины авиакатастрофы под Донецком, москвичи собрались возле посольства Королевства Нидерландов, чтобы почтить память погибших минутой молчания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти по погибшим в авиакатастрофе под Донецком у посольства Нидерландов в Москве

Столичные студенты и активисты общественных организаций собрались в 12:00 возле станции метро «Арбатская» и организованной группой отправились к посольству, чтобы возложить цветы к цветы к посольству в знак солидарности. Также к акции у посольства постепенно присоединялись неравнодушные москвичи. Пришедшие молча, по одному подходили к посольству и оставляли цветы. Некоторые участники акции также принесли с собой фотографии жертв трагедии. Как заявил студент одного из столичных ВУЗов, принесший с собой портрет погибшей девушки, ему хотелось, чтобы виновные в авиакатастрофы еще раз увидели лица погибших.

Напомним, что 17 июля 2014 года самолет «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком. Погибли 298 человек, большинство из которых были подданными Нидерландов. Расследование происшествия почти сразу превратилось в инструмент политических манипуляций и продолжается до сих пор. По версии