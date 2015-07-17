Москва, 17 июля, 2015, 14:13 — ИА Регнум. В Москве проходит празднование Ураза-Байрам — окончания поста священного месяца Рамадан у мусульман. В этом году один из двух главных исламских праздников собрал на улицах столицы свыше 160 тыс. верующих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный намаз на Ураза-Байрам на проспекте мира в Москве

Празднование началось в 7 часов утра с молитвы Муфтия на Московской соборной мечети. Район станции метро «Проспект мира» охраняли сотрудники правоохранительных органов столицы, весь прилегающий участок проспекта был огорожен. Верующие начали пребывать на молитву начиная еще с 5 утра, и приезжают до сих пор. На месте можно было приобрести молельные коврики, а всем гостям оказывали помощь волонтеры, которые также вели сбор пожертвований.

На проспекте открыты ларьки уличной торговли тематическими сувенирами, а верующие раздают пожертвования в честь окончания поста. Из-за количества прибывающих гостей, движение пешеходов по улице затруднено.