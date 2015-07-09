Москва, 9 июля, 2015, 17:10 — ИА Регнум. 9 июля в столичном ГУМе празднуют традиционный День мороженого. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в универмаге открыты 70 точек для бесплатной раздачи лакомства, возле каждой из которой уже собрались сотни посетителей.

Дарья Антонова ИА REGNUM День мороженого в ГУМе

Для угощения гостей приготовили 130 тыс. порций мороженого, раздавать которое поручили известным актерам, спортсменам и телеведущим. Точки раздачи лакомства открыли в 14:00, главная из которых — стилизованный павильон — установлена в центре универмага у фонтана.

Всего в ГУМе предлагают на выбор несколько традиционных сортов лакомства: в вафельном стаканчике, шоколадное и эскимо. И начиная с 15:00 около каждого пункта раздачи образовались длинные очереди. Учитывая установившуюся в столице жаркую июльскую погоду и большое количество посетителей универмага, можно предположить, что к окончанию праздника в 22:00 мороженого в лотках уже не останется.