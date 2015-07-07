Москва, 7 июля, 2015, 10:30 — ИА Регнум.



MISiS NITU Корпус «Б» НИТУ «МИСиС»

По данным проведенного недавно Минобрнауки «Мониторинга трудоустройства выпускников», сегодня самые востребованные и высокооплачиваемые специальности — инженерные и технические. Чтобы оценить перспективы инженерного образования и узнать, что помимо качественных знаний может предложить высшее учебное заведение современному студенту, можно обратиться в Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»). Университет расположен в самом центре Москвы, недалеко от Кремля. Приемная кампания идет полным ходом, абитуриентов много, половина с родителями, на оформление документов собралась даже небольшая очередь — большинство предпочитает приносить их самостоятельно, хотя университет принимает и по почте, и через сайт. Как нам сообщили в приемной комиссии, 25% поступающих уже оценили удобство электронной подачи документов.

В НИТУ «МИСиС» есть несколько приоритетных направлений. Металлургия, горное дело и материаловедение — традиционные для этого вуза. Другие — активно развиваемые современные направления: биоматериалы, нанотехнологии и IT. Но, как объясняют в самом университете, все они сильно взаимосвязаны и дополняют друг друга: лаборатории, занимающиеся нанотехнологиями, сотрудничают с металлургами, а материаловеды — с «айтишниками». Все лаборатории НИТУ «МИСиС» — это, по сути, полноценные научные центры, способные вести исследовательскую работу на самом высоком уровне, благодаря современному оборудованию и ученым с мировыми именами, которые там работают. И в каждой не только проводят серьезные исследования, но и работают со студентами, у которых есть возможность учиться у лучших ученых.

Учебный процесс в университете построен таким образом, чтобы к моменту получения диплома студент уже точно знал, будет ли он заниматься наукой, и продолжит обучение в аспирантуре, или пойдет работать в какие-то другие структуры. А чтобы помочь выпускникам с трудоустройством, создан центр карьеры, где аккумулируется информация о вакансиях и оплачиваемых стажировках в крупнейших российских и зарубежных компаниях. Потенциальные работодатели, как в России, так и из-за рубежа, сами также присылают запросы на специалистов.

Выпускники НИТУ «МИСиС» работают по всему миру: в Силиконовой долине, на горнодобывающих предприятиях Австралии и металлургических заводах Германии. Этому способствует и уникальная программа изучения английского языка, действующая в вузе, — Touchstone@MISiS, разработанная совместно с Кэмбриджским университетом специально для будущих инженеров.