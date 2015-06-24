Великий Новгород, 24 июня, 2015, 21:11 — ИА Регнум. Великий Новгород получит в этом году из областного бюджета 150 млн рублей на ремонт дорог. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующие поправки в бюджет региона приняли сегодня, 24 июня, депутаты Новгородской областной думы большинством голосов.

Дорожные работы

Первый заместитель губернатора Вероника Минина сообщила, что ещё 110 млн рублей субсидии бюджет Великого Новгорода получит на дороги в 2017 году.

При обсуждении поправок отмечалось, что ремонт дорог в городе необходим при подготовке ко Второму Форуму регионов России и Белоруссии, который Великий Новгород примет в сентябре 2015 года.

Депутат Павел Гальченко («Единая Россия») поинтересовался, почему городу выделяется «так мало». По его мнению, необходимо как минимум двое больше средств.

Беспартийный депутат Леонид Дорошев обратил внимание на то, что до отставки с поста мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева дополнительных денег на дороги областного центра не находилось (тогда губернатор Новгородской области Сергей Митин резко раскритиковал руководство города за содержание дорог — прим. ИА REGNUM). Депутат также отметил, что новгородские СМИ раструбили о выделении этих 150 млн рублей как о деле решённом ещё до голосования в Новгородской облдуме. Также, по его мнению, ремонтом центральных улиц города и въездов в него гостям форума «пускают пыль в глаза», с чем первый вице-губернатор Вероника Минина категорически не согласилась.

«Нам выпала огромная честь представлять Россию на этом форуме и неужели мы поступим как нехорошая хозяйка — пустим гостей на немытые улицы?» — сказала она. Минина также подчеркнула, что определение конкретного перечня дорог — прерогатива депутатов думы Великого Новгорода.

Напомним, ранее городские власти заявляли, что на подготовку дорог областного центра ко второму форуму регионов России и Белоруссии нужно порядка 700 млн рублей.