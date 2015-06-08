Воронеж, 8 июня, 2015, 11:07 — ИА Регнум. Программа Платоновского фестиваля обещала воронежцам насыщенные выходные, а открылись они уже вечером в пятницу, 5 июня — книжной ярмаркой, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

platonovfest.com Спектакль «Платонов. Встреча первая»

Ярмарка стала одним из самых ожидаемых событий Платоновского фестиваля искусств и собрала в этом году представителей около ста издательств. С 5 по 7 июня воронежцы получили уникальную возможность приобрести книги московских и петербургских издательств по ценам, существенно ниже магазинных. Традиционно свою продукцию на ярмарке представили воронежские издательства. Второй год подряд на ярмарке работали палатки издательств из Крыма. Участвовали в ярмарке и издательства Украины и Белоруссии. Воронежцам был представлен широкий ассортимент детской литературы, художественных произведений, книг по философии, психологии, истории, политологии, литературоведению.

Одной из особенностей книжной ярмарки является проведение эстафеты-чтения произведений Андрея Платонова. Среди участвовавших в эстафете в этом году — вице-мэр Алексей Антиликаторов, преподаватель школы-студии МХАТ, театральный обозреватель Ольга Егошина, главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская, ректор Литературного института Алексей Варламов, а также бывший министр культуры, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В пятницу же на сцене воронежского ТЮЗа со спектаклем «Враг народа» по пьесе Генрика Ибсена выступила труппа Театра Европы под руководством Льва Додина. Постановка, представленная в 2013 году, является лауреатом высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». В Воронежском концертном зале постановку «Не забывай меня» представила Компания Филиппа Жанти в творческом сотрудничестве с Национальной сценой Невера и Ньевра. Спектакль был поставлен еще в 1992 году, с этой постановкой Компания Филиппа Жанти объехала весь мир. А в 2012 году была создана новая версия спектакля — с участием норвежских, привнесшими в постановку мистическую атмосферу и краски Севера.

На сцене Камерного театра актеры Школы-студии МХАТ показали спектакль «Платонов. Встреча первая». В постановке молодого режиссера Саввы Чеботаря использованы отрывки из произведений «Песчаная учительница», «Сухой хлеб», «Река Потудань», «Течение времени», «Девушка Роза», «На заре туманной юности», «Счастливая Москва», «Возвращение», «Джан», «Взыскание павших», «Альтеркэ», «Дар жизни», «Ещё мама», «Разноцветная бабочка» и «Третий сын».

В субботу и воскресенье в театре «Алые паруса» выступил Giroldon Circus (Швейцария) — самый маленький странствующий цирк в Европе. Его участники — супруги Ленка Махонинова и Альберто Фолетти. Цирк путешествует из страны в страну в небольшом фургоне, в котором умещается весь реквизит, необходимый для представления, включая шатер-шапито и стулья для зрителей, и показывает публике свои камерные шоу уже более 25 лет. Актеры с неизменным успехом выступают и на больших театральных фестивалях. В Воронеже они показали спектакль «Дурак» — на русском языке. Кстати, те воронежцы, которые не успели побывать на спектакле в выходные, имеют возможность посетить его в течение рабочей недели.

Еще одним значительным событием выходных — и одним из крупнейших событий музыкальной программы Платоновского фестиваля — стала «Музыка мира в Белом колодце». В большом концерте приняли участие ливанская певица Ясмин Хамдан, приехавшая в Россию впервые, известная израильская певица Эстер Рада, грузинская команда Mgzavrebi, The Bambir, которую организаторы охарактеризовали как «самую известную рок-группу сегодняшней Армении», и белорусская Drum Ecstasy.

Платоновский фестиваль продолжается и продлится до 14 июня.