Воронеж, 4 июня, 2015, 13:58 — ИА Регнум. В первый день Платоновского фестиваля, 3 июня, на разных воронежских площадках открылось пять выставок, состоялся музыкальный концерт и премьера грузинско-итальянского спектакля «Записки сумасшедшего». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, насыщенная фестивальная программа началась еще до официальной церемонии открытия.

platonovfest.com Выставка

Сразу три выставки открылись в арт-центре «Коммуна» — бывшем здании типографии газеты «Воронежская коммуна», журналистом которой работал Андрей Платонов. В экспозиции «Сущая правда жизни» представлены фотокопии его публикаций в местных газетах и журналах. Кроме «Воронежской коммуны», на стендах можно увидеть страницы «Красной деревни», «Трудового клича» и других изданий. Еще одна выставка, «Страх, хлеб и вера», создана на основе выставки «Без меня народ неполный…», которая проходила в Москве в 2010 году. В нее вошли 44 фотографии из собрания Союза фотохудожников, из архивов советских фотографов Марка Маркова-Гринберга и Аркадия Шайхета, творческого объединения «Каменный пояс» — на всех запечатлены сельские жители и рабочие, за которыми создатели экспозиции увидели типажи произведений Платонова. На третьей выставке собраны работы воспитанников детской архитектурно-художественной студии «Ступени» и — специально к фестивалю они создали более 60 работ в разных техниках — рисунки, макеты, леттеринги — на которых изображены фантастические образы. Выставке дали соответствующее название — «Невозможное» и — которое также отсылает к творчеству Платонова. «Невозможное — невеста человечества, и к невозможному летят наши души… Невозможное — граница нашего мира с другим», — такие слова есть в его письме к жене, датированном осенью 1922 года. Все три экспозиции можно будет увидеть в арт-центре до 14 июня.

В выставочном зале на улице Кирова открылась выставка работ театральных художников республик бывшего СССР из собрания Театрального музея имени А. Бахрушина «В пространстве без границ». На ней представлены эскизы костюмов и декораций, а также макеты спектаклей выдающихся украинских, грузинских, армянских, туркменских и российских сценографов. В музее Крамского до 5 июля можно увидеть коллекцию живописи и графики Павла Филонова из собрания Государственного Русского музея.

В арт-центре «Коммуна» можно было пообщаться с участниками фестиваля — актерами, играющими в поставке «Записок сумасшедшего», а также музыкантами — «гобоем № 1 в Европе» Алексеем Огринчуком и кларнетистом Ольвье Патеем — во время пресс-конференций они также отвечали и на вопросы публики. Позже Огринчук и Патей вместе с Воронежским академическим симфоническим оркестром выступили в концертном зале филармонии. Журналистам солисты нидерландского Королевского оркестра Концертгебау признались, что очень довольны не только оркестром, но и атмосферой фестиваля. «Фестиваль подразумевает максимальное разнообразие. Обычно на духовых инструментах исполняются классические произведения, но мы не ищем легких путей, поэтому подготовили очень интересную и непростую программу. И глядя на то, как потрясающе это мероприятие организовано и как во время фестиваля все живут этой атмосферой, мы надеемся, что публика это воспримет», — поделился гобоист. Ольвье Патей добавил, что именно взаимодействие с музыкантами на сцене придает ему уверенности во время игры, и от выступления он ожидает много приятных моментов.

На официальной церемонии открытия гостей и участников приветствовали губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и директор фестиваля Михаил Бычков. Губернатор отметил, что статус культурной столицы в 2015 Воронеж получил во многом благодаря Платоновскому фестивалю, который проходит в областном центре уже пятый раз. По словам Гордеева, он рад, что с каждым годом фестиваль расширяет географию и завоевывает все больше поклонников — в этом году в Воронеж приехали участники из 24 стран, а общее число гостей за предыдущие четыре года перевалило за 150 тысяч.

Главной премьерой первого дня фестиваля стала совместная постановка грузинского театра имени Котэ Марджанишвили и итальянского Emilia Romagna Teatro Fondazione — спектакль «Записки сумасшедшего» по одноименной повести Николая Васильевича Гоголя. Спектакль шел с субтитрами — артисты говорили на грузинском и итальянском. Итальянские актеры Роберта Де Стефан и Массимо Скола признались, что работа в театре у них на родине и в Грузии сильно отличается, но, попав в грузинскую театральную труппу, они будто стали членами новой семьи. По словам исполнителя главной роли, сыграть гоголевского чиновника было непросто — чтобы понять своего героя, актер даже ненадолго устроился на работу в администрацию одной из провинций Италии. Скола убедился, что на такой работе действительно можно сойти с ума, но до конца безумие Поприщина так и не постиг. «У настоящего безумия нет логики, и его невозможно понять или объяснить. Но это все равно был полезный опыт. Я даже влюбился в одну девушку», — рассказал актер. Он также добавил, что в итальянских театрах редко ставят произведения русских писателей: «Мы понимаем колоссальные трудности, которые связаны с постановкой русских произведений. Из-за невероятной неординарности русских авторов работать с их произведениями очень непросто».