Воронеж, 28 мая, 2015, 11:22 — ИА Регнум. В Воронеже к 138-й годовщине со дня рождения архитектора Михаила Замятнина, которая отмечалась 26 мая, приурочили пешую экскурсию, маршрут которой прошел по улицам, на которых расположены несколько спроектированных им зданий. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, желающих познакомиться с историей жизни знаменитого воронежского архитектора набралось около 40 человек. Среди экскурсантов действовал «дресс-код»: многие принесли с собой сов — символ одного из самых известных и таинственных домов Воронежа — на одежде, украшениях, а кто и вовсе пришел с плюшевой игрушкой.

wikimapia.org Дом с совой

В роли экскурсовода выступила Ольга Рудева, которая регулярно организует пешие прогулки для воронежцев и гостей города в исторических частях областного центра. В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали внучатый племянник архитектора Александр Москаленко и краевед Олег Казаневский. Начался маршрут с парка имени Дурова — на его месте раньше располагалось кладбище, где был похоронен Замятнин. Затем экскурсия направилась к городской поликлинике № 10, которая располагается в здании бывшей «Юбилейной» казармы. Этот дом достраивал Замятнин после своего предшественника Александра Баранова. Он ушел в отставку после несчастного случая на стройке, во время которого погиб один из рабочих.

Остановившись у нескольких домов на улице Кольцовской и на улице Революции 1905 года, экскурсия пришла к зданию областной глазной лечебницы, за которое зодчий получил орден Святой Анны III степени. С этим строением связана интересная история — в 2010 году, во время ремонта, рабочие под слоем штукатурки обнаружили на его стене барельеф с библейским сюжетом.

Кульминацией экскурсии стало посещение «дома с совой» на улице Алексеевского, который был построен по проекту Замятнина в 1912 году и в котором поселился сам архитектор с семьей. Трехэтажный дом со скульптурной совой, которую архитектор поместил под центральным балконом, по словам Ольги Рудевой, уже давно стал одной из достопримечательностей, о которой гости города спрашивают в первую очередь. Олег Казаневский, который является старшим по дому на Алексеевского, пустил экскурсантов внутрь и показал «изнанку» знаменитого дома — от чердака до огромных подвалов.