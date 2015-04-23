Якутия, 23 апреля, 2015, 18:37 — ИА Регнум. Сегодня, 23 апреля, в 23:00 по местному времени была погашена заработная плата сотрудникам ООО «Стройиндустрия-С», ранее объявившим о «голодовке»

Сейчас заработная плата выплачена большинству сотрудников организации. По обоюдным договоренностям с 6 оставшимися сотрудниками расчет будет произведен в начале следующей недели, сообщили ИА REGNUM в штабе Спецстроя России по строительству космодрома Восточный. Напомним, ранее 17 человек из числа инженерно-технических работников компании заявили о намерении объявить «голодовку» в связи с задержкой заработной платы руководством субподрядной организации.

«Мы считаем, что на этом инцидент исчерпан, 6 сотрудников, с которыми предстоит произвести расчет, убыли по собственному желанию с территории строительной площадки и вахтового городка филиала Дальспецстроя в г. Шимановск, где они в настоящее время проживают, — пояснили в штабе.- Оперативный штаб Спецстроя России по строительству космодрома Восточный, органы прокуратуры и трудовая инспекция держат на жестком контроле ситуацию с выплатой заработной платы этим сотрудникам. Добавим, что в отношении других организаций, где существует задержка заработной платы применяются все предусмотренные законодательством меры».

В оперативном штабе также подчеркивают, что специалисты компании «Стройиндустрия-С» в последнее время не привлекались к строительным работам, так как ранее компанией «Идеал» (у которой Стройиндустрия была на субподряде) по причине не исполнения условий контракта был расторгнут договор подряда. «Больше эта компания, как и другие субподрядчики-должники, к работам на космодроме привлекаться не будут. Кроме того, мы будем разрывать договорные отношения с нерадивыми субподрядчиками, настаивать на расторжении договоров, вызывающих наше сомнение, между субподрядчиками первой и второй кооперации», — отмечают в оперативном штабе.

Высвобождаемые объемы работ будут перекрываться за счет мобилизации специалистов подведомственных предприятий Спецстроя России. Вместе с тем отмечается, что «стройка нуждается в хороших специалистах, и в случае обоюдных договоренностей, желания трудиться на главной стройке страны и с гордостью носить звание строителя космодрома Восточный, Спецстрой России готов трудоустроить людей, оставшихся без работы». В предприятиях Спецстроя России трудоустройство осуществляется в соответствии с законодательством, сотрудникам гарантируется своевременная оплата труда.