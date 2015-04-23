Великий Новгород, 23 апреля, 2015, 16:36 — ИА Регнум. «Когда-то в городском Совете ветеранов мы составляли списки, сколько в Новгороде участников войны — моряков. Было 168 человек, сейчас остались «два Ивана да я». Два Ивана — в прямом смысле: Иван Андреев и Иван Коваль», — участник Великой Отечественной войны, новгородец Виктор Иванович Кулепётов называет себя, а также 94-летнего судового механика Ивана Васильевича Андреева и 92-летнего ветерана-подводника Ивана Яковлевича Коваля «последними из могикан». Кулепётов среди них — самый молодой, 88 лет. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Виктор Иванович рассказал не только о войне.

Фото из домашнего архива ветерана Рулевой Амурской флотилии Виктор Кулепётов

Три друга

За плечами у Виктора Ивановича Кулепётова — три флота и две флотилии. Но на флоте он оказался лишь в 1945-м. Начало войны застало 15-летнего мальчишку в родной деревне Ганино Вологодской области.

«Когда началась война, учиться я бросил. В 1941-м как раз окончил семь классов. Чтобы получить полное образование, надо было ходить в школу за семь километров от дома, но кому-то надо было помогать содержать семью, и я стал работать в колхозе наравне со взрослыми. А осенью 1942 года, где-то в конце октября, пришла повестка из сельсовета: явиться в лесопункт, — вспоминает Виктор Иванович. — Никогда мы раньше ничего не рубили, у нас на 20 километров вокруг деревни лесов-то нет, а тут нам дали поперечную пилу, назначили ежедневную норму — 2,5 кубометра на человека в день, поселили на казарменное положение в барак — здание бывшей бумажной фабрики, и так мы провели без малого пять месяцев». На лесозаготовки он отправился вместе с друзьями — Колькой и Венькой.

Виктор Иванович вспоминает, что норму они втроём выполняли редко, а значит — чай получали несладкий, кашу без масла. «Мы и обносились, и оборвались, и обовшивели, раза два домой бегали, и если удавалось уйти — шли не домой, а сперва в баню», — рассказывает Виктор Иванович и вспоминает самый яркий эпизод того времени, не забытый до сих пор. Как из-за неподшитых валенок ему пришлось остаться дома ещё на два дня, а за это время вернувшихся с опозданием на лесоповал Веньку с Колькой осудила выездная сессия Череповецкого районного суда, приговорив каждого к шести месяцам принудительных работ. «Никогда в жизни я не забуду этот момент, как мне было неудобно. Я был готов принять на себя любую казнь, лишь бы оправдать невиновных ребят. Ночь не спал, пошёл в клуб, где накануне было устроено судилище. Но суд уже уехал, а охранявший клуб солдатик велел мне скорее убираться вон», — вспоминает Виктор Иванович.

В ноябре 1943-го судьба разлучила его с друзьями. Виктора Ивановича забрали в армию, он попал в первый батальон 33-го запасного стрелкового полка, где и началась его военная служба. «А что с друзьями? Венька погиб под Варшавой, Колька — при освобождении Таллина, а я вот — опять выкрутился, жив остался», — говорит ветеран.

Соловки

Присягу Виктор Кулепётов принял 12 декабря 1943 года в Архангельске и сразу попал на выгрузку американского транспорта — сначала в архангельский порт «Бакарица», затем севернее, в порт «Экономия». «Вот там я впервые увидел эти громадины — океанские лайнеры типа «Либерти», «Виктория»… Снаряды, порох в ящиках, мешки, бочки, чего мы только там не выгружали, работали в три смены», — вспоминает Виктор Иванович. А потом были Соловки.

На Соловецких островах с 1940 года располагался Учебный отряд Северного флота. Во время Великой Отечественной войны здесь готовили для ВМФ самых разных специалистов. В мае 1944-го туда прибыл и Виктор Иванович Кулепётов, определили его в объединённую школу им. Героя Советского Союза Ивана Сивко. Всего школ в Учебном отряде было пять, самой знаменитой стала школа юнг. А ещё, как вспоминает Виктор Иванович, действовали электромеханическая школа, школа оружия и школа связи. В объединённой, куда попал Кулепётов, готовили рулевых, сигнальщиков для плавсостава, боцманов торпедных катеров, коков, хлебопёков и даже финансистов. Виктор стал учиться на рулевого. Он вспоминает, как новички сами строили себе землянки, как всё время были готовы не только учиться, но и сражаться — держать оборону Соловецкого архипелага.

Курс молодого краснофлотца на Соловках Виктор Иванович прошёл за девять месяцев. В январе 1945-го за выпускниками прибыл американский ледокол «Северный ветер» — из тех, что США передали СССР по программе ленд-лиза. «На носу этого корабля нас ждала огромная куча полушубков, валенок и новых рукавиц. Представьте, какое это было счастье — после наших шинелек, роб и ботинок, — вспоминает ветеран. — К утру мы приехали в Архангельск, в родной экипаж».

1945-й

После учёбы на Соловках Виктора Кулепётова, в числе других выпускников, готовили к поездке в Америку. «Стали уже и лекции читать о государственном устройстве США, и форму подгонять, но потом пришли и объявили — никакой Америки вам не будет, поедете в город Горький», — рассказывает ветеран. А в Горьком в военные годы находился штаб отрядов вновь строящихся кораблей, оттуда распределяли на судостроительные заводы. В Сормове делали подводные лодки «Малютка», в Ярославле — катера-тральщики, в Зеленодольске (Татарстан) — катера-«охотники», в Перми — бронекатера, в Гороховце — катера-дымзавесчики. Виктор Иванович попал в Пермь, на бронекатера. «Думали, что катера заберём и поедем на войну с Японией. Приезжаем туда и спрашиваем: где наш катер? — А у вас какой номер? — 173-й — Так у нас 161-й только строится. Вот мы с коллективом завода и строили эти катера, ну, а потом уже испытывали их», — вспоминает ветеран. На Дальний Восток он попал позднее.

9 мая 1945 года Виктор Иванович Кулепётов был под Пермью, на станции Курья, где на правом берегу реки Кама проводились швартовые испытания катеров. «Моя вахта в тот день длилась с четырёх утра, вернулся и узнал — День Победы. Конечно, коллектив завода ликовал, но каких-то особых митингов не было», — ветеран вспоминает, что самый важный день встретил, в общем-то, по-будничному тихо.

Старшина первой статьи Кулепётов демобилизовался в 1950 году. Военной службе он отдал ровно семь лет. По пути в родные вологодские края заехал в Новгород — навестить дядю, да так здесь и остался. Ещё во время службы материалы внештатного корреспондента Виктора Кулепётова появлялись в газете «Боевое знамя», выпускавшейся в Амурской флотилии. С журналистикой оказался связан и дальнейший его жизненный путь. После войны Виктор Иванович получил среднее образование, окончил факультет журналистики Ленинградской высшей партийной школы, а потом более десяти лет руководил комитетом по радиовещанию и телевидению Новгородского облисполкома.

Виктор Иванович Кулепётов — заслуженный работник культуры РФ, награждён орденом «Знак Почёта». Среди множества медалей ветерана — две за победу: «За победу над Германией» и «За победу над Японией». Как участник Великой Отечественной войны награждён орденом Отечественной войны II степени.