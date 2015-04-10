Москва, 10 апреля, 2015, 11:27 — ИА Регнум. Казалось бы, разве может быть более мирная профессия, чем профессия кондитера?! Однако перед лицом войны стали все равны. Во время войны воевать приходилось людям разных профессий, в том числе кондитерам. Причем не только на фронте, но и в тылу.

Машинистка карамельного цеха Кочанова

Свой небольшой вклад в Победу внесла простая девочка — подросток, работавшая во время войны на московской кондитерской фабрике «Красный Октябрь». О своём трудовом пути во время войны, она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Мария Александровна Кочанова родилась в селе Песчаное (ныне Никольское) Тамбовской области в августе 1929 года. Когда началась война, ей было 11 лет. О начале войны селяне узнали по радио. Фашисты село не захватывали. Деревня находилась на равнине, а они прятались в лесах.

«Практически сразу всех мужчин забрали в армию. Отец так с фронта и не вернулся. Чтобы прокормиться, женщины пахали и сажали огород, дети помогали, выполняя взрослую работу, но семья была большая — пятеро детей и мы голодали. Весь скот в колхозе забили и отправили на фронт. Приходилось есть мясо умершей лошади, прелую картошку, крапиву. Пайков в колхозе не давали», — вспоминает Мария Кочанова.

Мария Кочанова

«В 1943 году, чтобы матери стало полегче, меня забрала в Москву старшая сестра, но в столице жизнь была не легче, большая семья жила впроголодь и нужно было снова помогать. Узнала, что кондитерской фабрике «Красный Октябрь» требуются работники и в начале мая 1944 года устроилась на работу в карамельный цех. В то время мне было 14 лет», — продолжила Мария Александровна.

«Работа на фабрике была тяжелая, трудилсь круглосуточно по 8 часов без перерыва. На фабрике работали практически одни девочки-подростки. В карамельном цехе бригадиром была единственная пожилая среди нас женщина. Иногда приходилось спать прямо на рабочем месте, чтобы снова приступить к фасовке, а конфеты фасовали в ручную — болели руки, ныла спина, слипались глаза от недосыпа, но мысль, что сладости предназначались солдатам на фонтах давала силу и энергию. Трудности нас не пугали, мы изо всех хотели, чем могли помочь фронту и не думали об усталости», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ветеран.

«Работу изредка прерывала сирена, объявляли: «Воздушная тревога». Все надевали противогазы и спускались в бомбоубежище до отмены тревоги. Дело в том, что в 1943—1944 годах на Москву практически не было налётов немецких самолётов. Однако отдельные маленькие группы бомбардировщиков и одиночные разведчики иногда появлялись в небе столицы, — пояснила Мария Кочанова. — А после отбоя тревоги снова вступали в «трудовой бой» для фронта, для Победы».

С теплотой в сердце Мария Александровна, вспоминает и приятные моменты: «Военное время — голодное время, но война войной, а молоденьким девчонкам, как и любому ребенку, хотелось сладкого, и, надо сказать, начальство фабрики разрешало есть конфеты, понимая, что подростки полуголодные, но выносить было категорически запрещено, наказывали по всей строгости военного времени вплоть до увольнения».

«Новость об окончании войны застала меня на рабочем месте — по громкоговорителю Левитан объявил о Победе Красной Армии над фашистами. В честь этого события всем разрешили прекратить работу на несколько часов. Рабочие фабрики ликовали — смеялись, пели песни, кричали от радости и плакали», — с радостью в голосе вспоминает Мария Кочанова.

Поздравление с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне

«Победа далась России тяжелой ценой. Принесла людям много горя и слёз. Повторения войны не хочет ни один разумный человек. Хочу пожелать будущим поколениям только одного — чтобы никогда не было войны», — и, подумав, добавила. — Берегите Россию».

Вот так и действовали в едином строю армия и кондитеры, и все, кто как мог по крупицам помогал фронту и победе. После войны Мария Александровна Кочанова проработала на «Красном Октябре» более 25 лет, неоднократно становилась Ударником социалистического труда. Ей было присвоено звание «Труженик тыла», а позже звание «Ветеран войны».

За заслуги перед страной она награждена медалями: «В память 850-летия Москвы», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «60 лет Победы», «65 лет Победы». А в марте 2015 года на торжественном приёме в честь ветеранов войны Мария Кочанова награждена медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

Добавим, во время Великой Отечественной войны производство кондитерских изделий на фабрике «Красный Октябрь» было практически приостановлено: выпускались несколько видов карамели и шоколад «Гвардейский» и «Кола» с повышенным содержанием теобромина и кофеина. Кроме этого производились концентраты каш и сигнальные шашки. После 1945 года фабрика снова заработала в полную силу.