Москва, 25 марта, 2015, 21:53 — ИА Регнум. Представители Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) от России и Украины, а также миссия ОБСЕ согласовали расположение наблюдательных постов и организацию связи на линии соприкосновения сторон на территории Донецкой Народной Республики

Встреча представителей СЦКК и ОБСЕ проходила сегодня, 25 марта, в районе Широкино, неподалеку от тех мест, где накануне как сотрудники Центра (со стороны России), так и европейские наблюдатели попали под обстрел украинской армии. Между российской и украинской сторонами было достигнуто соглашение о расположении наблюдательных постов и организации связи между ними с целью отслеживания нарушений «режима тишины».

Затем заместитель руководителя миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг совместно с представителями СЦКК побывал на линии соприкосновения между воюющими сторонами в районе Новоазовска и оценил сотрудничество с вооруженными силами ДНР как «положительное».

— Мы не чиним никаких препятствий международным наблюдателям, — прокомментировал ситуацию заместитель командующего корпусом Министерства обороны ДНР Эдуард Басурин . — И свободно допускаем их на территорию республики, в том числе и на места дислокации тяжелых вооружений.

Алексей Топоров, Луганск.