Псков, 19 марта, 2015, 17:49 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило состав организационного комитета по подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове в 2019 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, соответствующее решение принято сегодня, 19 марта, на заседании кабинета министров.

ИА REGNUM Ольга Голодец

В состав организационного комитета, который возглавила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, вошли 32 человека, в том числе заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков, министр культуры РФ Владимир Мединский, заместители министров строительства, транспорта, иностранных дел, образования, здравоохранения, руководители ряда федеральных агентств.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак в ходе рабочей встречи с главой города Пскова Иваном Цецерским назвал событие долгожданным. «Теперь за нами — большой объем работы, связанный с подготовкой плана мероприятий, куда вошли все наши болевые точки города Пскова, для того, чтобы мы подготовились и с честью приняли международную делегацию», — сказал Андрей Турчак. Иван Цецерский отметил, что в планах подготовки к 2019 году — «приведение города в ещё более благополучное состояние, озеленение, расселение жителей аварийного ветхого жилья, строительство объездной дороги, моста и многое другое».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о проведении 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове было принято в июне 2013 года в Герфорде (Германия). Мероприятие получило федеральный статус — в августе 2014 года соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин. Ганзейские дни в Пскове станут вторым международным ганзейским фестивалем в России за всё время существования Ганзейского союза Нового времени, воссозданного в традициях Средневековой Ганзы в 1980 году. Впервые международную Ганзу в России принимал Великий Новгород в 2009 году. Ежегодные Ганзейские дни — это фестивали исторической реконструкции и уличных театров, средневековый рынок, многочисленные выступления творческих коллективов и традиционный экономический форум. В состав Ганзейского союза Нового времени в настоящее время входят 13 российских городов: Великий Новгород, Псков, Смоленск, Белозерск, Великий Устюг, Тихвин и другие. Очередность проведения Ганзейских дней расписана на много лет вперёд.