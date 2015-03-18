Великий Новгород, 18 марта, 2015, 09:57 — ИА Регнум. Высказывание главы Самарской области об Александре Матросове — либо циничный эгоизм, либо банальное косноязычие бюрократа

ИА REGNUM Дмитрий Асташкин

«Назвать Александра Матросова и подобных ему «самоубийцами» может циничный эгоист, маскирующий свое непонимание самопожертвования и упрощающий его до противоположности. Впрочем, все может быть и проще — банальное косноязычие бюрократа. Проще извиниться, право», — сказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент кафедры журналистики Новгородского государственного университета Дмитрий Асташкин, комментируя слова самарского губернатора, назвавшего Александра Матросова самоубийцей.

«Издавна люди добровольно отдавали за Отечество самое ценное — свою жизнь. Царь Леонид был изрублен в Фермопилах, не дав пройти полчищам персов к Спарте. Марк Курций спас Рим, бросившись в пропасть. Иван Сусанин завел поляков в лесную чащу и погиб от пыток. Николай Гастелло первым совершил «огненный таран» — на подбитом бомбардировщике врезался в колонну вермахта. Виктор Романов вызвал огонь артиллерии на себя в неравном бою с чеченскими боевиками, — сказал Дмитрий Асташкин. — В этом же списке посмертных героев — несколько сотен солдат Великой Отечественной войны, закрывших своей грудью амбразуры. Самый известный из них — Александр Матросов (19 лет!), погибший у псковской деревеньки в 1943 году. А первым был — Александр Панкратов (24 года!), закрывший дзот 24 августа 1941 года при обороне Новгорода. В неудачной попытке освободить оккупированный Новгород 29 января 1942 года бросились на пулеметы еще трое воинов: Александр Красилов, Иван Герасименко, Леонтий Черемнов. Эти самопожертвования стали последним способом выполнить военную задачу, дать жизнь другим».

«Нам, обывателям, сложно понять, что чувствует мученик, терзаемый за веру или патриот, гибнущий за страну. Это иррациональный подвиг, высшая степень пассионарности. Уважать подобные жертвы призывают все религии и учебники истории», — отметил Асташкин.

Напомним, 13 марта губернатор Самарской области Николай Меркушкин, выступая перед студентами одного из вузов региона, заявил: «Будете самоубийцы, как Александр Матросов. Ляжете на амбразуру». Его высказывание вызвало широкий общественный резонанс и осуждение. В письме в ИА REGNUM Меркушкин назвал произошедшее провокацией и заявил, что «слова были вырваны из контекста», а те, кто первыми их распространили, «ведут планомерную работу по дискредитации власти».