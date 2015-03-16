Самара, 16 марта, 2015, 12:33 — ИА Регнум. 13 марта на очередной своей пятичасовой агитации за объединение трех ведущих вузов Самары в техническом университете глава области произнес фразу, взорвавшую общественность и оскорбившую ветеранов и участников Великой Отечественной войны: «Будете самоубийцы, как Александр Матросов. Ляжете на амбразуру», передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Николай Меркушкин

Аудиозапись со скандальным высказыванием Николая Меркушкина моментально распространилась в интернет-сообществе. «Новая газета в Поволжье» написала, что поскольку прессе присутствовать во время обращения губернатора к профессорско-преподавательскому составу СамГТУ не разрешили, информацию пришлось добывать из неофициальных источников. «Политехи губернатора опять здорово рассердили, беседа длилась почти пять часов; напоследок губернатор сказал, что поедет к Николаю Никифорову (министру связи и массовых коммуникаций РФ) с тем, чтобы включить в объединенный университет-гигант Поволжский университет телекоммуникаций и информатики. Политеху привычно пригрозил превращением в колледж через пять лет, и еще: отозвать из Минобра рекомендацию ректора Быкова, забрать сорок преподавателей, чтобы СамГТУ развалился, и трагической судьбой Александра Матросова, которого губернатор Николай Меркушкин назвал просто самоубийцей, а не героем, как мы тут все привыкли считать», — написано в публикации.

В своем блоге самарский адвокат Андрей Сколов выразил возмущение тем, что Николай Меркушкин «грозил 100-летнему Политеху превращением в колледж через пять лет, угрожал отозвать из Минобра рекомендацию ректора СамГТУ Дмитрия Быкова и забрать 40 преподавателей, чтобы СамГТУ развалился, а также высказался о подвиге Александра Матросова, которого назвал просто самоубийцей, а не героем, как привыкли считать в нашей стране». «Сколько же можно слушать эти гадости чиновника? Откуда у него столько ненависти и деструктива к Самаре, высшему образованию? — задается вопросом адвокат. — Предположу, что фашисты также видели в Александре Матросове самоубийцу или фанатика. Но поколения русских людей чтили подвиг Матросова, который стал ярким примером воинской самоотверженности и беспримерного героизма. На этом подвиге воспитывали поколения! Откуда столько ненависти к советской истории, истории нашей Родины? Где рос и воспитывался Меркушкин?»

По мнению наблюдателей, слова члена высшего руководства «Единой России» губернатора Николая Меркушкина должны получить оценку в руководстве страны. Эта история уже вызвала возмущение самарских ветеранов, которые считают слова губернатора Меркушкина, пусть даже сказанные в запале, недопустимыми. Напомним, что 9 мая Россия отметит 70-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2014 года президент РФ Владимир Путин на совещании в Самаре по социально-экономическому развитию региона, слушая доклад губернатора Николая Меркушкина, в котором подробно излагалось, как область после советских времен из лидеров «опустилась» на 70-е место в стране, Владимир Путин поправил главу области: «Давайте не будем говорить, что она куда-то опустилась, давайте будем говорить, что другие приподнялись. Так благороднее как-то звучит, не обидно для самарцев». «Самара входит в число десяти крупнейших промышленно развитых регионов нашей страны», — отметил президент.

Отметим также, что экс-глава Самары Дмитрий Азаров, теперь занимающий пост председателя комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера выразил надежду, что Николай Меркушкин извинится перед студентами и преподавателями за свои резкие и обидные слова о техническом и аэрокосмическом университетах. «Конечно, высказывания, что Политех «собирает весь мусор», обидны для студентов (которые, кстати, активно поддержали Н. И. Меркушкина на выборах), выпускников, преподавателей и будущих абитуриентов СамГТУ. И столетняя история Политеха, традиции и научные достижения — подкрепляют эту обиду солидными аргументами. А высказывание, что СГАУ, имеющий статус Национального Исследовательского Университета (!), «не тянет на полноценный университет», — выглядит не просто странным, но и способным нанести заметный урон вузу не только в России, но и на международном уровне. Я бы извинился», — написал Дмитрий Азаров на своей странице azarov63.