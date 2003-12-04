Адыгея, 20 сентября, 2010, 13:00 — ИА Регнум. В настоящее время на сайте ИА REGNUM Новости проходит online-конференция 1000-летие Ярославля. Архитектурный облик и сохранение наследия.

Совсем недавно в Ярославле прошли празднования, посвященные 1000-летию города. Ярославль - не просто один из древнейших городов России, это признанный шедевр русского градостроительного искусства, соединивший в себе два выдающихся феномена: средневековый живописный и регулярный классицистический ансамбли. Совершенно закономерным стало включение в 2005 году исторического центра Ярославля в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Признание общечеловеческой ценности Ярославля стало визитной карточкой города и повысило рейтинг России среди культурных держав мира, а Россия в ответ приняла на себя ответственность за сохранение уникального архитектурного облика города как части общего наследия человечества.

Почему же в последние годы мы стали свидетелями острых дискуссий вокруг ряда архитектурных решений, в чем специалисты видят нарушения международного и отечественного законодательства в области сохранения архитектурного наследия в Ярославле, знает ли об этом президент, лично прибывший на празднование 1000-летие города, и патриарх, освятивший новый кафедральный собор Ярославля - Успенский? На эти и другие вопросы отвечают в ходе онлайн-конференции в ИА REGNUM Новости депутат Государственной думы РФ от Ярославской области Анатолий Грешневиков , ученый секретарь Совета по наследию Союза архитекторов России, наблюдатель от неправительственных организацией на 33-й и 34-й сессиях Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО Ирина Заика, профессор архитектуры, директор Научно-исследовательского института теории архитектуры и градостроительства Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИТАГ РААСН) Игорь Бондаренко.

Ответы участников можно прочесть на странице конференции.