Весь мир, 31 мая, 2014, 06:30 — ИА Регнум. Статистические органы Великобритании с сентября впервые начнут официально учитывать наркобизнес и проституцию при подсчете ВВП. Новые данные будут внесены в официальный расчет ВВП за 2009 г. (их влияние на более поздние годы статистики пока не посчитали). Выясняется, что проституция добавит экономике страны 5,3 млрд фунтов ($8,9 млрд), а наркобизнес - 4,4 млрд фунтов ($7,4 млрд), увеличив ее в общей сложности примерно на 0,7%, пишут "Ведомости"

Посчитать нелегальную деятельность непросто. По расчетам Национального статистического управления Великобритании (ONS), в 2009 г. в Великобритании было 60 879 проституток, обслуживавших около 25 клиентов в неделю по среднему тарифу 67,16 фунта. Однако управление отмечает, что это грубые подсчеты, основанные на предположениях. ONS взяло данные исследования о деятельности проституток в Лондоне в 2004 г. и экстраполировало их на всю страну, а для получения данных за 2009 г. увеличило цифру, исходя из предположения, что количество проституток росло пропорционально числу мужчин старше 16 лет. Данные о числе рабочих недель и стоимости услуг также основаны на оценках, а расходы проституток управление оценило, взяв данные из Нидерландов. Там они в 2007 г. в среднем тратили на одежду 125 евро в год и 0,5 евро на презервативы на одного клиента.

Также ONS подсчитало, что в 2009 г. в Великобритании 38 000 человек принимали героин. При этом продажи наркотика составили 754 млн фунтов при уличной цене 37 фунтов за грамм. Учет нелегальной деятельности проводится вместе с рядом других статистических изменений в соответствии с новыми международными стандартами, принятыми Европейским союзом . В совокупности эти изменения увеличат ВВП 2009 г. на 2,3%, или на 33 млрд фунтов ($55,3 млрд).

А в июне будет объявлено о следующей фазе статистических корректировок. Ожидается, что, например, деятельность "обслуживающих домохозяйства некоммерческих организаций" (таких как благотворительные организации) добавит к ВВП 2009 г. 1,7%, или 24 млрд фунтов ($40,2 млрд), а строящие сами себе дома люди увеличат его на 0,3%, или 4 млрд фунтов ($6,7 млрд). В совокупности все изменения, которые вступят в силу в сентябре, увеличат ВВП примерно на 5%.

Великобритания - не единственная страна, которая меняет методы измерения экономического роста, чтобы они соответствовали международным стандартам. На прошлой неделе статистическое управление Италии тоже заявило, что среди остальных видов деятельности будет учитывать продажу кокаина и проституцию. До Великобритании учитывать наркобизнес и проституцию при подсчете ВВП также стали Эстония, Австрия, Словения, Финляндия, Швеция и Норвегия.