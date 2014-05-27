Москва, 27 мая, 2014, 14:01 — ИА Регнум. Известный журналист Марат Хайруллин направил президенту РФ Владимиру Путину открытое письмо с просьбой инициировать проверку Торгово-Промышленной палаты РФ (ТПП) на предмет давления на Международную ассоциацию GS1. Как следует из письма, поступившего в редакцию ИА REGNUM, журналист рассказывает о своих расследованиях, касающихся вмешательства руководителей ТПП во внутренние дела Ассоциации автоматической идентифицации "Юнискан" GS1РУС.

" Не буду перечислять все действия чиновников, которые были направлены на дискредитацию и замену руководства российского филиала Международной ассоциации GS1, в задачу которой входит внедрение мировых стандартов в ряды наших отечественных производителей, - пишет Хайруллин. - Упомяну лишь реакцию руководителя брюссельской штаб-квартиры этой организации Мигеля Лоперы, к которому вице-президент ТПП РФ Георгий Петров вышел с предложением создать в Москве "новую ассоциацию". Он не только в резкой форме отверг попытки вмешательства российских должностных лиц в деятельность его структуры. Но и подчеркнул, что его организация всегда боролась с любыми элементами давления со стороны государственных органов, в какой-бы стране это не происходило, и не понимает, зачем это делают московские чиновники, да еще в ситуации, когда российском представительстве "все прекрасно работает". Хочу также добавить, что российская ассоциация "Юнискан" признана одной из лучших в мире".

Марат Хайруллин, лауреат премии имении Артема Боровика в области журналистских расследований, премии Дмитрия Холодова , Андрея Сахарова и других, пишет, что причины чиновничьих интриг заключаются " в попытках рейдерского захвата представительства этой структуры в России". "Применяются все отечественные "стандарты" и наработки, чтобы добиться нужной цели", - считает он.

По информации журналиста, ситуацией, создавшейся вокруг российского представительства GS1, заинтересовались парламентарии. "Но президент ТПП С.Н. Катырин в ответе на поступивший ему из Государственной Думы депутатский запрос не только отверг очевидные факты, в том числе, намерения вице-президента ТПП Г.Г. Петрова создать альтернативную "Юнискан" организацию, но, вопреки логике, настаивает на праве Торгово-промышленной палаты "оказывать содействие в обеспечении соблюдения органами управления "Юнискан" ее устава, реализации основных целей и задач этой организации, обеспечение прозрачности ее деятельности". Другими словами, руководители ТПП, озадачившись целью снова войти в руководство российской ассоциации "Юнискан", на этом пути не только замалчивают очевидные факты и производят недопустимое вмешательство в дела совершенно посторонней для них структуры, но и публично заявляют, что имеют на это полное право!", - говорится в письме на имя президента.

Хайруллин обращает внимание на то, что Катырин является членом президиума Экономического совета, который возглавляет президент РФ. "Наши попытки прояснить ситуацию и добиться ответа не увенчались успехом. Возможно, он даст разъяснения Вам как руководителю Совета", - отмечает журналист.