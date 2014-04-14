Москва, 14 апреля, 2014, 17:08 — ИА Регнум. Партнер компании «Налоговик», юрист Дмитрий Липатов считает, что для Донбасса крымский сценарий маловероятен. Об этом он заявил сегодня, 14 апреля корреспонденту ИА REGNUM. «Нынешние события в регионе кардинально отличаются от крымских. В Крыму не было вооруженных конфликтов. Референдум прошел мирно. Не было ни одного выстрела. Россия была заинтересована в присоединении Крыма и оказала ему поддержку в проведении референдума», — отметил Липатов.

Brücke-Osteuropa Здание Донецкого областного совета

К Донбассу, по его мнению, Россия проявляет меньше заинтересованности: «Многие российские чиновники высказываются о том, что присоединение Восточной Украины будет невыгодно для бюджета. В ситуации с Крымом таких заявлений было намного меньше. Российских войск на территории Донбасса нет. Референдум провести в регионе невозможно, потому что, несмотря на многократные попытки местных самопровозглашенных властей объявить о его проведении, столичные власти его отменяют, а чтобы его организовать, нужно полностью захватить контроль над регионом. А это пока невозможно».

В Крыму тех, кто организовал отсоединение полуострова, называли сепаратистами, а в Донбассе этот статус был сменен на террористов, поскольку при захвате госучреждений были убиты граждане Украины, обратил внимание юрист. Кроме того, подчеркнул он, в Донбассе нет единогласия среди самих протестующих: часть хочет присоединения к России, а часть хочет остаться в Украине, но в качестве независимой республики.

«Таким образом, Донбассу в отличие от Крыма не хватает организованности, поддержки и возможностей противостоять Киеву. Нет сильных лидеров, способных повести Восток Украины по пути Крыма. А самое главное — нет явных предпосылок, кроме заявлений украинских столичных властей, что Россия хочет присоединить Донбасс к своей территории. Поэтому даже если Донбассу и удастся провести референдум, то у него больше шансов пойти по приднестровскому, абхазскому и южноосетинскому сценарию, чем по крымскому», — пояснил Липатов.

Напомним, что неделю назад в Донецке народ высказал недоверие областным депутатам и губернатору и объявил о создании независимой Донецкой Демократической республики. Сейчас под контролем активистов Донецкой народной республики и местных протестующих находится около 10 городов региона — Красноармейск, Славянск, Снежное, Красный Лиман, Горловка, Енакиево, Мариуполь, Краматорск. С 14 апреля в регионе объявлен режим антитеррористической операции.