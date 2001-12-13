Ивановская область, 13 декабря, 2001, 12:57 — ИА Регнум. 11 декабря начальник городского управления образования Александр Стрижов объявил, что с нового года в дошкольных учреждениях города произойдет очередное повышение цен. С 1 января месячная оплата за содержание ребенка в детских садах увеличится в среднем на треть. В садах 1 и 2 категории родителям придется платить до 400 рублей. Проведя расчеты, руководство городского управления образования в очередной раз решило повысить оплату за содержание ребенка в ивановских детских садах. С 1 января в детских садах 3 категории - а это 60 % дошкольных учреждений города - родителям придется платить за содержание своего чада на 50 рублей больше, то есть вносить в кассу сада по 200 рублей ежемесячно.

Что же касается детских садов 1 и 2 категории, то формирование цен в этих учреждениях руководство городского управления образования решило отдать на откуп заведующим. За содержание детей в таких садах родителям будут платить от 200 до 400 рублей. Как обещают, эти деньги будут потрачены на платные образовательные услуги.

При этом Александр Стрижов признается, что в некоторых дошкольных учреждениях деньги за содержание ребенка с родителей собираются неофициально, то есть "черным налом". С незаконными поборами чиновники намерены бороться самым решительным образом. Пока схема контроля над официальным поступлением финансовых средств еще не разработана.