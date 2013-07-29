Великий Новгород, 29 июля, 2013, 15:03 — ИА Регнум. В причинах обрушения карусели на праздновании Дня Пестовского района в городе Пестово Новгородской области «внимательно разберутся». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 29 июля, на брифинге в Великом Новгороде заявил губернатор Новгородской области Сергей Митин.

Алексей Шапочкин Сломанная карусель в городе Пестово Новгородской области

Глава региона отметил, что праздник в Пестово прошёл на хорошем организационном уровне. «Правда, событие омрачилось сообщением о поломке карусели. Сейчас будем выяснять, в чем проблема и чья вина», — сказал губернатор. Он также подчеркнул, что накануне обращал внимание на эту карусель и спрашивал у главы района, кто её установил и новая ли она.

Напомним, вечером 28 июля в Пестово обрушился аттракцион «Цепочная карусель», установленная на центральной площади города. По данным следственного управления СК России, пострадали несколько человек, в том числе двое несовершеннолетних детей. В департаменте здравоохранения Новгородской области сообщили, что к медработникам обратились двое пострадавших, и никто из них не был госпитализирован. Следственными органами Следственного комитета РФ по Новгородской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Расследование дела взято под особый контроль руководителем СУ СК России по Новгородской области Валерием Симкиным.