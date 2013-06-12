Москва, 12 июня, 2013, 16:32 — ИА Регнум. Минский городской суд удовлетворил иск главного управления юстиции Мингорисполкома и решил ликвидировать старейшую и одну из крупнейших организаций российских соотечественников в Белоруссии — Минское общество русской культуры «Русь». Решение огласила судья Елена Прудникова на заседании 12 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На последнее заседание прибыло 13 членов Минского общества русской культуры «Русь», а также представительница главного управления юстиции Мингорисполкома. Судья огласила решение суда и пояснила его для Геннадия Власова, руководившего обществом 20 лет и назначенного судом представителем ответчика (МОРК «Русь»). На это у Прудниковой ушло 8 минут.

Согласно решению Мингорсуда, иск ГУЮ Мингорисполкома подлежит удовлетворению в полном объёме. В решении суда сказано: «Заслушав объяснения сторон, показания свидетелей, суд пришел к выводу о том, что иск к общественному объединению «Минское общество русской культуры «Русь» подлежит удовлетворению в соответствии с п.2 ч.2 ст.57 Гражданского кодекса, п.5 ч.1 ст.29 закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях» (в редакции закона Республики Беларусь от 8 ноября 2011 года)».

Мингорсуд решил «ликвидировать и исключить из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей общественное объединение «Минское общество русской культуры «Русь» (№100 804 989)», а также «взыскать с МОРК «Русь» госпошлину в доход государства в сумме 300 тыс белорусских рублей ($35 в эквиваленте) и судебные издержки в сумме 51,2 тыс бел. руб. ($6). Решение Мингорсуда может быть обжаловано в Верховном суде Белоруссии через Мингорсуд в десятидневный срок, сказано в документе.

Власов заявил, что оглашенное Прудниковой решение Мингорсуда ему не понятно и он не согласен с ним, на что судья ответила ему краткими разъяснениями, указав на возможность обжаловать оглашенное только что решение в Верховном суде. Власов заявил, что не доверяет Верховному суду. На этом судебное заседание было закрыто.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Мингорсуде возобновились (после заседания 23 апреля) слушания по делу о ликвидации Минского общества русской культуры «Русь». В ходе заседания руководитель части членов МОРК «Русь» Вячеслав Былов, приглашенный на процесс в качестве свидетеля со стороны истца, сообщил, что вместе со сторонниками опасается «политизации» деятельности общества, заявив: «Поэтому мы выступаем за ликвидацию общества». Категорическое несогласие с ликвидацией общества выказал представитель МОРК «Русь» Геннадий Власов. На протяжении последних двух лет члены общества и независимые эксперты указывали на перспективу ликвидации властями Белоруссии при поддержке властей России организации российских соотечественников.

Также напомним, 29 октября 2011 года МОРК «Русь» провело конференцию с участием главы минского отделения «Россотрудничества» Александра Ломакина, закончившуюся расколом на две группы: сторонников Вячеслава Былова, а также Валентины Тепловой и Геннадия Власова.

Напомним также, Мингорсуд 5 апреля 2012 года начал рассматривать жалобу МОРК «Русь» на отказ коллегии главного управления юстиции (ГУЮ) Мингорисполкома в регистрации изменений и дополнений, внесённых в устав МОРК «Русь» и, по итогу, принял «определение», оставив жалобу без удовлетворения. Параллельно Мингорсуд принял к рассмотрению иск ГУЮ Мингорисполкома и 3 мая принял решение приостановить деятельность МОРК «Русь» на максимальный срок — полгода. Верховный суд Белоруссии оставил данное решение в силе. В начале 2013 года, по истечение срока действия санкции, МОРК «Русь» возобновило свою деятельность и провело серию культурно-просветительских мероприятий.