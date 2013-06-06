Москва, 7 июня, 2013, 02:18 — ИА Регнум. В редакцию ИА REGNUM поступило очередное «Открытое письмо президенту Республики Беларусь А.Г.Лукашенко», в котором представители неправительственных объединений Витебской области выcказывают протест против установления в областном центре памятника литовскому князю Ольгерду. Предыдущее письмо, подписанное представителями витебской интеллигенции и ветеранами Великой Отечественной войны, было опубликовано 13 мая, вызвав широкий общественный резонанс. О письменных ответах республиканских и местных властей на предыдущее обращение ничего не известно.

Князь Ольгерд

Текст нового обращения к Александру Лукашенко публикуется с сохранением орфографии и пунктуации оригинала:

«Глубокоуважаемый Александр Григорьевич!

Мы, граждане Республики Беларусь, представители различных общественных организаций, обращаемся к Вам с чувством крайней обеспокоенности в связи с планами установления в городе Витебске памятника литовскому князю Ольгерду. Мы убеждены, что реализация этих планов станет крупнейшей политической и идеологической ошибкой, что это ни что иное, как провокация, ведущая к расколу нашего общества и другим негативным последствиям, которые не принесут ни славы, ни блага — ни городу, ни его жителям, ни всей республике.

Это наше убеждение основано на знании исторических фактов о жизни и деятельности Ольгерда. По своему происхождению и культуре он — литовец-язычник, и, как исторический деятель принадлежит литовскому народу. Мы исходим из того, что у нашего белорусского народа достаточно своих героев и выдающихся личностей, миролюбивых созидателей-тружеников и, конечно, героев-воинов, но воинов — защитников родной земли. Ольгерд же — агрессор, а не защитник. Он не был созидателем. Смыслом и главным делом его жизни была война. Он воевал практически беспрерывно со всеми соседями, не брезгуя коварством, предавая союзников. Ольгерд убивал мирных жителей, жёг города и сёла, истязал пленных, грабил церкви. Мы глубоко убеждены, что такие «подвиги» и такая «слава» не отвечает духу и менталитету нашего народа.

Более 20 лет многие жители города и общественные организации предлагают установить в нашем городе памятники святой равноапостольной княгине Ольге и святому благоверному князю Александру Невскому. Эти предложения достаточно широко обсуждались в печати и в ноябре 2007 г. было принято решение Витебского горисполкома «О проведении конкурса на проект памятника основательнице города Витебска княгине Ольге» (Решение №1376 от 23 ноября 2007 г.) В 2009 году этот конкурс был проведён. Также был проведен конкурс проектов памятника Александру Невскому.

Однако названные проекты вскоре по непонятной причине были отложены на «потом» и в начале 2010 года неожиданно, без обсуждения широкой общественностью, возник проект по установке памятника литовскому князю Ольгерду. Буквально в «пожарном» порядке был проведен «конкурс» и спешно возведён постамент напротив Свято-Воскресенской церкви, что вызывает, по меньшей мере, недоумение, ибо именно по приказу Ольгерда были жестоко казнены святые мученики Литовские, память которых Православная церковь отмечает 27 апреля.

Мы выражаем полную поддержку и солидарность авторам открытого письма на Ваше имя от 13.05.13 г. — заслуженным людям, достойным гражданам Республики Беларусь. Одному из них, прославившемуся в боях за Родину, Вы лично вручали государственную награду. А сегодня только за то, что их позиция противостоит националистической пропаганде, некоторые витебские СМИ обрушили на них поток грязной лжи и оскорблений.

Памятники должны не разъединять, а объединять людей. Но инициатива «превращения» памятника княгине Ольги в памятник князю Ольгерду служит одной конкретной цели: вбить клин между братскими народами Беларуси, России и Украины, разделить сложившееся веками культурно-историческое пространство, разорвать духовные связи. Мы полагаем, что этого нельзя допустить, и надеемся на Ваше слово — Слово Главы государства, лидера нашего народа».

Открытое письмо подписали:

Тюленев Владислав Николаевич — председатель витебского областного совета общественного объединения «Белорусское добровольное товарищество охраны памятников истории и культуры»; Семашко Валерий Алексеевич — атаман г. Витебска (республиканское общественное объединение «Белорусское казачество»), казачий полковник; Геращенко Андрей Евгеньевич — председатель витебской общественной организации «Русский дом»; Скиндерев Геннадий Васильевич — старейшина деревни Орлово Витебского района; Лапшин Евгений Николаевич — председатель клуба исторической реконструкции «Славянский круг»; Тищенко Тамара Владимировна — председатель витебского областного оргкомитета по созданию Белорусской коммунистической партии трудящихся (БКПТ).

«Открытое письмо президенту Республики Беларусь А.Г.Лукашенко»

Напомним, 27 декабря 2012 года председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин сообщил о принятом решении установить в июне 2013 года (ко Дню города) памятник литовскому князю Ольгерду — великому князю литовскому, известному завоевательными походами на Москву и неоднозначным отношением к православию. Конная скульптурная композиция будет установлена в центре города рядом с православным храмом и наверняка будет включена в путеводители гостей фестиваля «Славянский базар в Витебске». Вынесенные несколько лет назад на обсуждение проекты установки памятников Александру Невскому и княгине Ольге, по словам Николайкина, в ближайшее время рассматриваться не будут. Представители русских организаций Белоруссии констатировали: установка памятника Ольгерду является демонстративным вызовом не только России, но и Православной церкви.

Также напомним, 29−30 июля Белоруссию посетит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию 1025-летия Крещения Руси. Власти Белоруссии пригласили принять участие в мероприятия представителей Римско-католической и униатской конфессий, что вызвало неоднозначную реакцию среди православной общественности Белоруссии. На протяжении последних лет руководство постсоветской республики прилагает большие усилия по налаживанию отношений с Евросоюзом и США при помощи Ватикана, позиционируя Белоруссию как «центр Европы», заявляя о наличии «белорусской цивилизации» и намерении снизить экономическую и политическую зависимость от России.