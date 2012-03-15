Москва, 15 марта, 2012, 15:05 — ИА Регнум. Президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук провел в Тирасполе встречу с послом Украины в Молдавии Сергеем Пирожковым . Как сообщили 15 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы ПМР, в ходе встречи обсуждались вопросы, представляющие двусторонний интерес, в частности, демаркация центрального участка украинско-приднестровской границы и взаимодействие пограничных и таможенных служб.

В процессе диалога стороны подробно остановились на деятельности украинской общины в ПМР, которая являясь одной из самых многочисленных в республике, "занята укреплением культурных связей и украинских традиций на территории Приднестровья".

Шевчук и Пирожков говорили также о перспективах сотрудничества по линии реализации ряда гуманитарных проектов, в частности, образовательных и спортивных. "Гуманитарные проекты будут продолжены. В мае мы планируем вместе с посольством Польши провести в Молдавии детский турнир по футболу, хотим привлечь в него и приднестровскую молодежную команду. Данный турнир пройдет в канун Чемпионата Евро-2012", - отметил украинский дипломат.

"В целом, итог состоявшейся встречи был назван продуктивным, достигнуты определенные договоренности и намечены планы дальнейшей работы", - сообщили в президентской пресс-службе.