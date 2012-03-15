Украина и Приднестровье обсудили демаркацию межгосударственной границы
Москва, 15 марта, 2012, 15:05 — ИА Регнум. Президент Приднестровской Молдавской Республики
В процессе диалога стороны подробно остановились на деятельности украинской общины в ПМР, которая являясь одной из самых многочисленных в республике, "занята укреплением культурных связей и украинских традиций на территории Приднестровья".
Шевчук и Пирожков говорили также о перспективах сотрудничества по линии реализации ряда гуманитарных проектов, в частности, образовательных и спортивных. "Гуманитарные проекты будут продолжены. В мае мы планируем вместе с посольством Польши провести в Молдавии детский турнир по футболу, хотим привлечь в него и приднестровскую молодежную команду. Данный турнир пройдет в канун Чемпионата Евро-2012", - отметил украинский дипломат.
"В целом, итог состоявшейся встречи был назван продуктивным, достигнуты определенные договоренности и намечены планы дальнейшей работы", - сообщили в президентской пресс-службе.