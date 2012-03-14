Минск, 14 марта, 2012, 13:51 — ИА Регнум. В Белоруссии с 14 марта на 7,1−9,4% повышены максимальные розничные цены на сахар. Данное решение закреплено постановлением министерства экономики Белоруссии N16 от 13 марта 2012 года.

ИА REGNUM Слуцкий сахарорафинадный комбинат

В сообщении министерства говорится: «С учетом предложений концерна «Белгоспищепром», в целях улучшения финансового состояния сахароперерабатывающих организаций, сокращения диспаритета цен с сопредельными государствами принято постановление Минэкономики от 13.03.2012 г. № 16 «О внесении изменения в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 25 апреля 2011 г. № 62».

Таким образом, данным постановлением предельные максимальные розничные цены на сахар-песок белый без добавок весовой установлены в размере 7000 бел. руб. ($0,85) за 1 кг и на сахар-песок белый без добавок, расфасованный в потребительскую упаковку свыше 500 гр. — в размере 7500 бел. руб. ($0,91) за 1 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта Александр Лукашенко, принимая с докладом об итогах социально-экономического развития республики в январе-феврале и перспективах на 2012 год главу Совмина Белоруссии Михаила Мясниковича, заявил: «Мы четко определились, что цены в прошлом году у нас и так прилично подскочили. И если где-то подшлифовываем — что-то там надо, то это не должен быть обвальный рост цен — он должен быть растянут во времени и привязан к росту доходов населения. Есть повышение зарплат, пенсий, пособий — тогда мы можем в какой-то степени, наполовину этих приростов «подшлифовать» — даже не двигать цены, а подшлифовать — это 0,5−1%, но не больше».

Напомним, 13 марта белорусский госконцерн «Белнефтехим» увеличил в среднем на 5% отпускные и розничные цены на нефтепродукты, реализуемые через белорусские АЗС.