Литва, 23 февраля, 2012, 16:01 — ИА Регнум. Министр энергетики Литвы Арвидас Сякмокас считает, что пришло время поделиться с общественностью частью информации о планах строительства новой литовской атомной электростанции, сообщили сегодня, 23 февраля, ИА REGNUM в пресс-центре Минэнерго страны.

Министр признал, что "пока идут переговоры с японскими партнерами, часть информации является конфиденциальной". Однако он считает, что пришло время обнародовать ту информацию, которая не является секретной или информацией для служебного пользования. Сякмокас отметил, что уже обсуждал с руководством Висагинской АЭС назревшую проблему и просил подготовить план, согласно которому с необходимой информацией "будут знакомить как руководителей государства, депутатов парламента, так и общественность".

Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовской правительство покрыло тайной почти всю информацию, связанную со строительством новой АЭС. Даже депутатам парламента пока известны только три цифры: мощность реактора - 1300МВт, проектная стоимость АЭС - 5 млрд. евро, дата пуска - 2020 год.