Минск, 24 октября, 2011, 13:51 — ИА Регнум. В Белоруссии с 24 октября увеличивается предельная максимальная розничная цена сахар-песок, расфасованный в потребительскую упаковку. Данная норма содержится в постановлении министерства экономики (Минэкономики) Белоруссии № 171 от 22 октября 2011 года.

ИА REGNUM Слуцкий сахарорафинадный комбинат

Согласно документу, предельная максимальная розничная цена на фасованный сахар-песок в потребительской таре весом от 500 граммов до 1 килограмма включительно увеличена на 16,67% до 7 тысяч рублей за килограмм (около $0,8). В постановлении отмечается, что юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны произвести переоценку имеющихся остатков данной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению Минэкономики №145 от 5 сентября 2011 года, сахар в Белоруссии в четвертый раз с начала года с 10 сентября подорожал на 20%.

Напомним, власти Белоруссии прорабатывают проект строительства пятого завода по выпуску сахара в Чаусах (Могилевская область). Проект оценивается в 360 млн. евро, из которых 300 млн. евро могут предоставить инвесторы из Польши.