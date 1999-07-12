Самарская область, 12 июля, 1999, 10:43 — ИА Регнум. Председатель совета директоров АвтоВАЗа Владимир Каданников заявил, что тольяттинские автостроители не смогут материально поддеражть на выборах в Госдуму движение самарского губернатора Константина Титова "Голос России". "У нас нет такой возможности, - сказал В.Каданников, - нам не хватает средств на нашу основную деятельность". Впрочем руководитель АвтоВАЗа пообещал другую помощь - идеологическую. Похоже такой ответ бурной радости у Константина Титова не вызовет.