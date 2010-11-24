Москва, 24 ноября, 2010, 15:39 — ИА Регнум. "Нельзя не учитывать, что грузинским руководителям не впервой вероломно брать назад собственные заявления". Об этом говорится в распространенном 24 ноября комментарии официального представителя МИД РФ по поводу выступления президента Грузии Михаила Саакашвили на сессии Европарламента, где он заявил, что Грузия больше не применит силу против Южной Осетии и Абхазии.

Речь Саакашвили, произнесенная в Европарламенте 23 ноября, - "если оставить в стороне риторическую мишуру и подборку красивых литературных цитат, - производит двойственное впечатление", отмечается в комментарии. "С одной стороны, очень хотелось бы верить, что высказывания Михаила Саакашвили в Европарламенте об отказе от использования силы отражают произошедшее, наконец, в Тбилиси осознание той истины, которую много лет настойчиво внушали грузинскому руководству и Россия, и другие члены международного сообщества, а именно: недопустимости и преступности в современном мире силовых, военных методов решения проблем", - отмечают в МИДе.

Заявления президента Грузии вызывают у представителя МИД России настороженность.

"Михаил Саакашвили по-прежнему пытается убедить международную общественность в существовании некоего конфликта между Россией и Грузией, тогда как речь надо вести о многолетнем конфликте между Тбилиси и народами Абхазии и Южной Осетии, который в результате очередной грузинской силовой авантюры в августе 2008 года разрешился окончательным государственным самоопределением этих народов. Примечательно, что и в своем выступлении в Европарламенте Михаил Саакашвили продолжает использовать конфронтационную уничижительную риторику в отношении абхазов и югооосетин", - говорится в комментарии. "Все мы помним, например, "миролюбивое" телеобращение Михаила Саакашвили 7 августа 2008 года буквально за несколько часов до начала варварского ночного обстрела Цхинвала. Так что любые "торжественные обещания" грузинского руководства можно воспринимать всерьёз лишь после того, как они будут, как говорится, положены на бумагу и обретут юридическую силу. Россия по-прежнему считает, что путь к обеспечению мира и безопасности в Закавказье лежит через юридическое закрепление обязательств о неприменении силы между Тбилиси и Цхинвалом, а также Тбилиси и Сухумом", - заключают в МИДе.