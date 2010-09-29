Казахстан, 29 сентября, 2010, 18:02 — ИА Регнум. Жители казахстанского города Петропавловск выступили против переименования города в Кызылжар. Они создали интернет-сообщество под названием "Мы за Петропавловск! Мы против Кызылжара!" - сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости. В настоящий момент коммюнити объединяет около 10 тысяч человек. Они, а также редакция местной газеты "Петропавловск.kz", активно собирают подписи горожан, выступающих против переименования, и раздают всем желающим желтые ленточки - как символ протеста против инициативы группы депутатов нижней палаты казахстанского парламента.

Предложение о переименовании Петропавловска поступило на имя главы правительства Казахстана Карима Масимова от народного избранника Жарасбая Сулейменова. В своем письме он назвал нынешнее имя города антиконституционным и недопустимым в светском государстве. Под этими словами подписались еще 12 депутатов. При этом, ни один из них не является жителем региона, в котором расположен Петропавловск.

Стоит отметить, что "Кызылжар" - в переводе с казахского означает "Красный яр" - так, по некоторым данным, называлась местность, где была построена первая военная крепость, на месте которой возникло поселение, а затем и город. Согласно легенде, Петропавловск был назван в честь двух братьев - Петра и Павла, перехитривших хана Аблая, который правил этими степями. Сейчас в городе Петропавловске проживает 195 тысяч человек. За годы независимости власти Казахстана без общественного обсуждения переименовали Алма-Ату - в Алматы, Гурьев - в Атырау. В прошлом году предпринимались попытки переименовать Павлодар в Кереку.