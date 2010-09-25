Екатеринбург, 25 сентября, 2010, 15:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге завершился митинг против поправок в устав города, предусматривающих введение поста сити-менеджера и существенное сокращение полномочий выборного мэра, передает 25 сентября корреспондент ИА REGNUM Новости. Несмотря на прошедшую накануне волну дезинформации об изменении места его проведения, а также на дождливую погоду, на площадь Труда пришли несколько сотен екатеринбуржцев. В основном среди них были те, кто по разным причинам не смог попасть на публичные слушания, прошедшие 17 сентября. При этом на площади Обороны, куда городские власти перенесли митинг, не оказалось никого.

Александр Комаров ИА REGNUM

Многие из собравшихся держали в руках разноцветные воздушные шары, некоторые пришли с детьми, а председатель Свердловского творческого Союза журналистов и член комитета «Право Выбора» Дмитрий Полянин выступал перед гражданами со своим ребёнком на руках. Выступавшие высказывались против отмены прямых выборов мэра, против введения поста сити-менеджера, призывали депутатов Екатеринбургской гордумы не принимать поправки в устав города. Также на митинге шла речь о степени эффективности назначенных мэров и губернаторов. Один из выступавших напомнил, что нынешний губернатор Свердловской области Александр Мишарин показал себя неэффективным управленцем на посту председателя совета директоров авиакомпании «Красноярские авиалинии», которая разорилась в конце 2008 года. Все выступления транслировались в интернет. В промежутках между ними перед собравшимися выступали музыкальные коллективы, в частности, группа «Чайф» и танцоры.

На митинг были приглашены все депутаты Екатеринбургской гордумы, но пришли лишь двое: Максим Петлин и Леонид Волков, которые, по сути, и были организаторами мероприятия. Но и к непришедшим депутатам участники митинга могли направить свои обращения с требованием не голосовать за поправки в устав Екатеринбурга. На деревянных стойках были размещены их фотографии, фамилии и номера округов, а под ними ящички, в которые можно было опускать обращения. По словам Леонида Волкова, за время митинга горожане таким образом отправили депутатам 1.092 обращений, которые будут переданы по назначению.