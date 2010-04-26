Украина, 26 апреля, 2010, 10:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозирует, что экономика страны начнет расти, из-за чего отечественная промышленность будет нуждаться в увеличении объемов потребления газа. Его высказывание публикует пресс-служба правительства, передает корреспондент ИА REGNUM Новости в Киеве сегодня, 26 апреля.

"Во время кризиса мы утратили огромный объем производства. Например, в прошлом году наши химические заводы простаивали от трех до шести месяцев. Очевидно, что в этих условиях Украина потребляла значительно меньше газа, чем во время экономического роста", - напомнил Азаров. Вместе с тем, премьер-министр подчеркнул, что постепенно экономическая ситуация в государстве стабилизируется и набирает обороты, что, бесспорно, отобразится на объемах потребления газа: "Мы рассчитываем на увеличение потребления газа для производства: во-первых, будет расти наша экономика, а, во-вторых, чтобы в полной мере подготовиться к зиме, Украине нужно будет закачать дополнительные объемы газа". По его словам, проекты по энергосбережению и структурной перестройке промышленности, "которые являются приоритетом для правительства", в средне- и долгосрочной перспективе приведут к уменьшению объема потребления импортных энергоносителей.