Архангельская область, 8 апреля, 2010, 12:34 — ИА Регнум. В Маймаксанском доме-интернате для престарелых выявлено еще 13 человек с острой кишечной инфекцией. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов , сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости.

Эти 13 человек будут также госпитализированы в Архангельскую областную больницу. Общее количество госпитализированных составит 61 человек. У 14 заболевших подтвердился диагноз шегелёз, им назначена комплексная терапия. Первые симптомы появились у ветеранов еще 6 апреля, но лишь 7 апреля руководство дома-интерната сообщило о вспышке кишечной инфекции. "Медицинские службы сработали оперативно, но информация о заболевании дана с опозданием", - так оценила работу руководства интерната министр здравсоцразвития Архангельской области Надежда Макарова .

В ходе обследования в интернате выявлены нарушения инфекционного режима, нарушения санитарных норм в организации питания. В холодильнике учреждения обнаружено 30 кг продуктов питания с истекшим сроком годности. Выявлены нарушения правил гигиены персоналом, нарушения правил хранения продуктов питания. "С выводами мы пока не торопимся. Результаты лабораторных исследований должны быть готовы к 12 часам 10 апреля", - сказал Бузинов.