Сахалинская область, 25 января, 2010, 15:17 — ИА Регнум. С 22 января внимание СМИ было приковано к ситуаций на северо-востоке Охотского моря, где терпел бедствие рефрижератор "Смольнинский". На его борту находились 30 членов экипажа. Из-за сильного обледенения корпуса возникла вероятность его затопления. Кроме того, судно было обесточено и долго не выходило на связь. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости, как только стало известно о бедствии, морской спасательно-координационный подцентр "Южно-Сахалинск" Министерства транспорта России обратился в компанию " Сахалин Энерджи " с просьбой оказать помощь.

На спасение людей вышло судно "Смит Сибу". Утром 23 января оно было у "Смольнинского", но в связи с большим волнением на море снять экипаж с аварийного судна было невозможно.

ГУ МЧС России по Сахалинской области и МСПЦ обратились к компании с еще одной просьбой - освободить для участия в спасательной операции один из вертолетов компании "Авиашельф", задействованный в работах по проекту. Днем 23 января вертолет снял с судна 11 членов экипажа и доставил их в Ноглики.

Еще 20 членов экипажа остались на судне, которое получило возможность самостоятельно двигаться. С креном в 25% на левый борт направилось в безопасную зону - к кромке льдов. Все это время, до утра 24 января, обледеневший рефрижератор сопровождало судно проекта " Сахалин-2 " "Смит Сибу", и только после получения информации о стабилизации ситуации на борту "Смольнинского" от МСПЦ, "Смит Сибу" ушло на вахту в районе морских платформ компании "Сахалин Энерджи".

В тот же день, 24 января, компания получила благодарность от имени спасательных служб России.