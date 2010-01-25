Компания "Сахалин Энерджи" приняла активное участие в спасении рефрижератора "Смольнинский"
Сахалинская область, 25 января, 2010, 15:17 — ИА Регнум. С 22 января внимание СМИ было приковано к ситуаций на северо-востоке Охотского моря, где терпел бедствие рефрижератор "Смольнинский". На его борту находились 30 членов экипажа. Из-за сильного обледенения корпуса возникла вероятность его затопления. Кроме того, судно было обесточено и долго не выходило на связь. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости, как только стало известно о бедствии, морской спасательно-координационный подцентр "Южно-Сахалинск" Министерства транспорта России обратился в компанию "
На спасение людей вышло судно "Смит Сибу". Утром 23 января оно было у "Смольнинского", но в связи с большим волнением на море снять экипаж с аварийного судна было невозможно.
Еще 20 членов экипажа остались на судне, которое получило возможность самостоятельно двигаться. С креном в 25% на левый борт направилось в безопасную зону - к кромке льдов. Все это время, до утра 24 января, обледеневший рефрижератор сопровождало судно проекта "
В тот же день, 24 января, компания получила благодарность от имени спасательных служб России.