Красноярский край, 6 июня, 2003, 12:35 — ИА Регнум. 5 июня в городе Шарыпово 23-летний безработный парень ворвался в квартиру 61-летнего местного жителя и, угрожая ему молотком, потребовал деньги. Мужчина попытался отобрать молоток у налетчика, но тот оказался проворнее и несколько раз ударил хозяина по голове, который умер на месте. Как сообщили ИА REGNUM в аппарате МВД, оперативники УР задержали злоумышленника. Против него возбуждено уголовное дело по статье 105, часть 2, пункт "з" УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений).