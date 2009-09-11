Саратовская область, 11 сентября, 2009, 09:32 — ИА Регнум. Сотрудники наркоконтроля по Саратовской области задержали в районе железнодорожного вокзала 39-летнего гражданина. У него изъят полиэтиленовый пакет, в котором находилась мягкая игрушка - желтый слон. В ней оперативники обнаружили мешок с белым порошком. Экспертиза показал, что это героин весом один кг. Возбуждено уголовное дело. В августе уже был подобный случай - на этот раз наркотик прятали в мягком бычке, сообщает "СаратовБизнесКонсалтинг".